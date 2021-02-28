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Pavyona çevrilen 2 kafeye yapılan baskında 40 kişi yakalandı

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde, pavyona çevrilerek müşteri kabul eden 2 kafeye yapılan baskında müşteri ve çalışan toplam 40 kişi yakalanırken, 1 kişi gözaltına alındı, 125 bin TL para cezası uygulandı.
Pavyona çevrilen 2 kafeye yapılan baskında 40 kişi yakalandı

Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs kısıtlamaları kapsamında eğlence mekanlarının kapanmasının ardından, ilçedeki 2 kafenin geceleri pavyon olarak faaliyet yürüttüğü bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, Tunalı Hilmi Caddesi ile Sakarya Caddesi'nde bulunan 2 kafeye gece yarısı eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda, müşteri ve çalışan, 3'ü yabancı uyruklu, 14'ü kadın olmak üzere 40 kişi yakalandı. Türkiye'de çalışma izinleri olmadığı anlaşılan yabancı uyruklu 3 kadının sınır dışı edilmesi için işlem başlatıldı. Ayrıca mekanlarda bulunan kişilere, İl Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefetten toplam 125 bin 200 TL para cezası uygulandı.

2 iş yeri de mühürlenirken, olayla ilgili iş yeri yetkilisi İ.D. gözaltına alındı.

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