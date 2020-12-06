  • BIST 1.331
  • Altın 461,382
  • Dolar 7,8023
  • Euro 9,4809
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 4 °C
»

Payas Kalesi'nin restorasyonunda sona gelindi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan Payas Kalesi restorasyon çalışmalarında sona gelindi.
Payas Kalesi'nin restorasyonunda sona gelindi

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, yaptığı yazılı açıklamada, Payas Kalesi'nin birinci etap restorasyonun 2018 yılında başlandığını ve 10 milyon liraya mal olduğunu belirtti.

Payas Kalesi'nin ikinci etap çalışmalarına başlandığını kaydeden Yayman, "Payas Kalesi restorasyonu tamamlandığında Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi ile beraber sadece Hatay için değil, bölgemiz için muhteşem bir eser ve görülmesi gereken bir destinasyon olacak. Tüm paydaşlarla beraber çalışarak Hatay’ı orta vadede inanç ve kültür turizminin başkenti yapacağız." ifadelerini kullandı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüsnü Işıkgör de Payas Kalesi çevre düzenlemesi ikinci etap ihalesinin 8 Ekim'de gerçekleştirildiğini ve 627 bin 190 lira bedelle sözleşme imzalandığını kaydetti.

Aynı gün yer tesliminin yapılarak yapım işi için 60 gün süre verildiğini aktaran Işıkgör, çalışmalar kapsamında kale içerisindeki hendeğin de restorasyonun yapılacağını ve buranın geçmişte olduğu gibi içinin suyla doldurulacağını belirtti.

Işıkgör, restorasyonla Payas Kalesi'ni çekim merkezi haline getireceklerini ifade etti.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklarda sessizlik hakim06 Aralık 2020 Pazar 12:49
  • İzmir'de depremin ardından acil yıkılacak 71 binadan 67'sinin yıkımı tamamlandı06 Aralık 2020 Pazar 11:54
  • Erzurum'un tarih kokan mağarası: Cunni06 Aralık 2020 Pazar 11:53
  • Alevilerden sorumlu 'imam' Süleyman Uysal06 Aralık 2020 Pazar 11:52
  • Park halindeki otomobil çekiciyle çalındı06 Aralık 2020 Pazar 11:44
  • Hakkari'de, PKK'nın silah ve mühimmatı ele geçirildi06 Aralık 2020 Pazar 11:42
  • İkinci el online oto pazarında satılık araç arttı, alıcı azaldı06 Aralık 2020 Pazar 11:34
  • Akıncı davası sanıkları cezasız kalmadı: Zekai Aksakallı'yı derdest etmeye çalışan eski albay Fatih Yarımbaş06 Aralık 2020 Pazar 11:31
  • Tapu sahteciliğinde yeni yöntem 'dublör kullanmak'06 Aralık 2020 Pazar 11:30
  • Uçuş ağında 17 yılda imzalanan 600 havacılık anlaşmasıyla artış sağlandı06 Aralık 2020 Pazar 11:29
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti