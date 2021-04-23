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Payas’ta 'yüksek ses' tartışması: 2 ölü, 3 yaralı

HATAY'ın Payas ilçesinde, 'yüksek ses' nedeniyle tartıştığı 1'i kadın, 1'i polis memuru 4 kişiyi pompalı tüfekle vuran Hamza Eroğlu (57), daha sonra aynı tüfekle kendisini vurarak yaşamına son verdi.
Payas’ta 'yüksek ses' tartışması: 2 ölü, 3 yaralı

Olay, öğleden sonra ilçeye bağlı Kürtül Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, balıkçılık yapan Hamza Eroğlu, işten eve döndükten sonra uyumaya başladı. Bir süre uyuyan Eroğlu, evinin yan tarafında bulunan iş yerinden gelen yüksek sesten rahatsız oldu. Evden çıkıp iş yerine giden Eroğlu, burada sohbet eden 4 kişiyi sessiz olmaları konusunda uyardı. Uyarı sonrası iki taraf tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine öfkelenen Eroğlu, evine dönerek pompalı tüfeğini aldı. İş yerine giden Eroğlu, tartıştığı 4 kişiye rastgele ateş açtı. Kurşunların hedefi olan 1’i kadın, 1'i polis memuru 4 kişi kanlar içinde yere yığıldı. Eroğlu, daha sonra tüfeği kendisine doğrultarak tetiğe bastı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde yaşamını yitirdiği tespit edilen Hamza Eroğlu’nun cansız bedeni cenaze aracıyla hastane morguna kaldırıldı. 4 yaralı ise ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. 

YARALILARDAN BİRİ KURTARILAMADI

Dörtyol Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Kenan Toprak, burada yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Toprak, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Olayda yaralanan 3 kişinin ise tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

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