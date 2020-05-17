  • BIST 99.768
  • Altın 386,746
  • Dolar 6,8998
  • Euro 7,4566
  • Ankara 26 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 31 °C
  • Konya 27 °C
»

Payidar Tüfekçioğlu kimdir?

18 mayıs 2017 yılında hayata gözlerini yuman Payidar Tüfekçioğlu Hollywood filmlerinde bir çok oyuncunun Türkçe olarak konuşturdu. Peki Payidar Tüfekçioğlu kimdir? Payidar Tüfekçioğlu kimleri seslendirdi? Soruların cevabı haberimizde…
Payidar Tüfekçioğlu kimdir?

Payidar Tüfekçioğlu 1 Ocak 1962 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı tiyatro bölümünden mezun oldu. Konservatuvar eğitiminden sonra Devlet Tiyatroları'nda çalışmaya başladı.

Payidar Tüfekçioğlu kimdir?

Bursa Devlet Tiyatrosu, Antalya Devlet Tiyatrosu ve İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı ve 2009'da İstanbul Devlet Tiyatrosu'ndan emekli oldu.

Payidar Tüfekçioğlu, uzun yıllar Birçok tiyatroda görev almıştır. Ömrü hayatına sadece tiyatro oyunculuğu değil, sinema filmleri ve dizilerde de birçok karakteri seslendirdi.

Payidar Tüfekçioğlu hangi filmlerde oynadı?

Payidar Tüfekçioğlu’nun oynadığı bazı film ve diziler;

Aşkın Yolculuğu Yunus Emre (2015 – 2016)

Acayip Hikayeler (2012)

Sudan Bıkmış Balıklar (2012)

Şefkat Tepe (2010 – 2016)

Naciye'yi Kim Sevmez (2005)

Ölümsüz Aşk (2004)

Hünkarın Bir Günü (1989)

Kurtlar Vadisi Pusu

payidar-tufekcioglu4.jpg

Payidar Tüfekçioğlu kimleri seslendirdi?

Sylvester Stallone, Bruce Willis, Samuel L. Jackson, Morgan Freeman, Clint Eastwood, Alain Delon, Marcello Mastroianni, Yul Brayner, Paul Newman seslendirdiği ünlülerden bazılarıdır.

Deli Yürek dizisinde Kenan İmirzalıoğlu'nu seslendirmesinin yanı sıra, Sağır Oda dizisinde Orhan Kılıç'ı (Aras Dağlı) seslendirmiştir. Ve 2010 yılından beri Şefkat Tepe adlı dizide Mert Kılıç Üsteğmen Serdar Mert'i seslendirmektedir.

payidar-tufekcioglu3.jpg

Payidar Tüfekçioğlu ne zaman öldü?

Payidar Tüfekçioğlu 18 Mayıs 2017'de İstanbul'da tedavi gördüğü bir hastanede karaciğer yetmezliğinden öldü. Tüfekçioğlu mezarı Çengelköy Mezarlığı'ndadır.

payidar-tufekcioglu.jpg

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ömer Döngeloğlu kimdir? Ömer Döngeloğlu öldü mü?03 Mayıs 2020 Pazar 14:24
  • Irrfan khan kimdir?29 Nisan 2020 Çarşamba 11:44
  • Münir Nurettin Selçuk kimdir?26 Nisan 2020 Pazar 16:05
  • Ahmet Yaramış kim? Türk Tarih Kurumu Başkanlığına atanan Ahmet Yaramış kim?24 Nisan 2020 Cuma 10:42
  • Muhammed İkbal kimdir?22 Nisan 2020 Çarşamba 10:14
  • Damat Ferit Paşa kim? TRT’nin yeni dizisi Ya İstiklal Ya Ölüm’de gördüğümüz Damat Ferit Paşa kim?20 Nisan 2020 Pazartesi 14:07
  • Turgut Özal Kimdir?19 Nisan 2020 Pazar 10:50
  • Mercedes Kadir kimdir?19 Nisan 2020 Pazar 10:42
  • Ercüment Ovalı kim?17 Nisan 2020 Cuma 11:15
  • Süleyman Soylu kimdir? Süleyman Soylu özgeçmişi14 Nisan 2020 Salı 13:57
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti