18 mayıs 2017 yılında hayata gözlerini yuman Payidar Tüfekçioğlu Hollywood filmlerinde bir çok oyuncunun Türkçe olarak konuşturdu. Peki Payidar Tüfekçioğlu kimdir? Payidar Tüfekçioğlu kimleri seslendirdi? Soruların cevabı haberimizde…

Payidar Tüfekçioğlu 1 Ocak 1962 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı tiyatro bölümünden mezun oldu. Konservatuvar eğitiminden sonra Devlet Tiyatroları'nda çalışmaya başladı.

Payidar Tüfekçioğlu kimdir?

Bursa Devlet Tiyatrosu, Antalya Devlet Tiyatrosu ve İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı ve 2009'da İstanbul Devlet Tiyatrosu'ndan emekli oldu.

Payidar Tüfekçioğlu , uzun yıllar Birçok tiyatroda görev almıştır. Ömrü hayatına sadece tiyatro oyunculuğu değil, sinema filmleri ve dizilerde de birçok karakteri seslendirdi.

Payidar Tüfekçioğlu hangi filmlerde oynadı?

Payidar Tüfekçioğlu’nun oynadığı bazı film ve diziler;

Aşkın Yolculuğu Yunus Emre (2015 – 2016)

Acayip Hikayeler (2012)

Sudan Bıkmış Balıklar (2012)

Şefkat Tepe (2010 – 2016)

Naciye'yi Kim Sevmez (2005)

Ölümsüz Aşk (2004)

Hünkarın Bir Günü (1989)

Kurtlar Vadisi Pusu

Payidar Tüfekçioğlu kimleri seslendirdi?

Sylvester Stallone, Bruce Willis, Samuel L. Jackson, Morgan Freeman, Clint Eastwood, Alain Delon, Marcello Mastroianni, Yul Brayner, Paul Newman seslendirdiği ünlülerden bazılarıdır.

Deli Yürek dizisinde Kenan İmirzalıoğlu'nu seslendirmesinin yanı sıra, Sağır Oda dizisinde Orhan Kılıç'ı (Aras Dağlı) seslendirmiştir. Ve 2010 yılından beri Şefkat Tepe adlı dizide Mert Kılıç Üsteğmen Serdar Mert'i seslendirmektedir.

Payidar Tüfekçioğlu ne zaman öldü?