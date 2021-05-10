Paylaşım Noktası Bayram Öncesi Çalışmalarını Hızlandırdı

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Paylaşım Noktası’nın, salgın nedeniyle risk grubunda bulunan vatandaşlara, işlerini kaybedenlere, sağlık çalışanlarına ve yardıma muhtaç ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi...

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Paylaşım Noktası’nın, salgın nedeniyle risk grubunda bulunan vatandaşlara, işlerini kaybedenlere, sağlık çalışanlarına ve yardıma muhtaç ihtiyaç sahiplerine gıda kolisinden, kıyafete; gelinlikten, ev eşyasına kadar tüm ihtiyaçları ulaştırmaya devam ettiklerini söyledi.

Bayram öncesi çalışmalarını hızlandırdıklarını aktaran Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek “Ekiplerimiz, ramazan ayının başından itibaren gıda yardım kolilerini vatandaşlarımıza eriştirmek için çalışmalarını hızlandırdı. Aynı zamanda bir kişinin ve evin ihtiyacı olan bütün ürünleri de başvuran vatandaşlarımıza dair yapılan incelemenin ardından ulaştırıyoruz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza hep birlikte destek olarak bu zor günleri atlatacağımıza inanıyorum. Paylaşım Noktamız gıda kolilerinin yanı sıra her türlü ihtiyacı hemşerilerimize ulaştırmak için 7/24 çalışıyor” dedi.

Hilal kartımızı ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırmaya devam ediyoruz

Son bir yılda 7 bin 250 ihtiyaç sahibi aileye gıda yardımlarını ulaştıklarını söyleyen Başkan Ramazan Şimşek, “ Aynı zamanda diğer ihtiyaçlar hususunda da 5 bin 750 aileye ulaştık. Hilal Kart’larımızın dolumlarını sağlıyoruz. Gölbaşılı hemşerilerimiz bu kart sayesinde marketten ne isterlerse alıyorlar. 1524 kişi bir yıl içinde Hilal Kart ile buluştu. Bu sayıyı yıl sonuna kadar daha da arttırmayı amaçlıyoruz. Geçen sene, Nisan ayında, Ramazan'da ve öncesinde özellikle işletmesi kapanan vatandaşlarımız oldu. Vatandaşlarımız yalnız hissetmesin diye desteklerimizi ulaştırmaya çalışıyoruz. Ramazan Bayramı öncesi yardım kolilerimizi de daha fazla Gölbaşılı vatandaşımıza ulaştıracağız”

Toplumsal dayanışmaya aracılık yapıyoruz

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek Paylaşım Noktası’nın hayırseverler ve ihtiyaçlar sahibi arasında bir gönül köprüsü oluşturduğunu belirterek, bu sayede toplumsal dayanışmaya da aracılık edildiğini söyledi. Vatandaşları, kullanılabilir ihtiyaç fazlası giysilerini ve ürünleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere merkeze bağışta bulunmaya davet eden Başkan Şimşek, “Hayırsever vatandaşlar tarafından ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere Paylaşım Noktası’na verilen kıyafetler görevli arkadaşlarımız tarafından temizleniyor, ütüleniyor ve raflardaki yerlerini alıyor. Özellikle salgın sebebiyle hijyen kurallarına daha fazla dikkat ediyoruz” açıklamasında bulundu.

Çocuklarımızın yüzünü güldüreceğiz

Bayram öncesi çocukları da unutmayacaklarını ve Paylaşım Noktası’nın bu noktada hizmetlerini sürdürdüğünü sözlerine ekleyen Başkan Ramazan Şimşek “Çocuklarımıza bayramlıklarımızı, kitaplarımızı, boyama kitaplarımızı ulaştıracağız” diyerek sözlerini noktaladı.