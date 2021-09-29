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Pazar alanlarına ücretsiz servis

Sincan Belediyesi ücretsiz servis hizmeti ile pazar alışverişi yapanların yükünü hafifletiyor. Vatandaşların pazar alanlarına ulaşımını ücretsiz sağlamanın yanı sıra pazar alışverişi yapanları da evlerine ulaştırıyor. 
Pazar alanlarına ücretsiz servis

 Sincan Belediyesi vatandaşların semt pazarlarına rahat ulaşım sağlaması amacıyla ücretsiz servis hizmeti sunuyor. Sincanlılar belirli bir güzergahta hareket eden servislerle pazarlara ulaşıp tekrar evlerine dönebiliyor. Böylece poşet taşıma zahmetinden kurtuluyor. Servis araçları ilçe genelindeki tüm pazar yerlerinde hizmet veriyor. 
Sincanlılar Ücretsiz Pazar Servislerinden Son Derece Memnun. 
Duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar kimseye muhtaç olmadan pazara gelip alışveriş yaptıklarını vurgulayarak Belediye Başkanı Murat Ercan’a teşekkür etti.

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Sincan Belediyesi Zabıta Ekipleri Semt Pazarlarını Sıkı Takibe Alıyor

Sincan halkına daha iyi hizmet sunabilmek için çalışmalarına tüm hızla devam eden Sincan Belediyesi, semt pazarlarında sık sık denetim yapıyor.  Zabıta ekipleri pazarcı esnafının korona virüs tedbirleri ile hijyen kurallarına uyup uymadıklarını; fiyat etiketlerini, tartıların ayar ve muayenelerinin yapılıp yapılmadığını kontrol ediyor. Pazarcıları belirlenen kurallara uymaları konusunda uyaran ekipler uymayanlara cezai işlem uyguluyor. 

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Tartı Kontrol Noktaları ile Artık Vatandaşın İçi Daha Rahat

Ekipler ölçü ve tartıların belirlenen standartlara uygun olup olmadığının tespitini de yapıyor. Ayrıca tüm pazarlarda zabıta tartı kontrol noktaları oluşturuldu. Böylelikle vatandaşlar aldıkları sebze ve meyvenin eksik tartılıp tartılmadığını kendileri de kontrol edebiliyor.  
Ekipler Sincanlıların gönül rahatlığı ile alışveriş yapmalarını sağlamak amacıyla denetimlerin aralıksız devam edeceğini bildirdi. 

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