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Pazar çadırı uçmasın diye tuttu ama kendisi uçtu
Pazar çadırı uçmasın diye tuttu ama kendisi uçtu
Kadıköy'de pazarcı çadır kurarken ip koptu. Şiddeyli, rüzgar nedeniyle havalanan çadırın ipini bırakamayan pazarcı metrelerce yükseldi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
03 Aralık 2019 Salı 12:27
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.