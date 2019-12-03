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Pazar çadırı uçmasın diye tuttu ama kendisi uçtu

Pazar çadırı uçmasın diye tuttu ama kendisi uçtu
Kadıköy'de pazarcı çadır kurarken ip koptu. Şiddeyli, rüzgar nedeniyle havalanan çadırın ipini bırakamayan pazarcı metrelerce yükseldi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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