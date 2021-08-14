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Pazar ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı
Pazar ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı
Pazar ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı
14 Ağustos 2021 Cumartesi 09:50
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.