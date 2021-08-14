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Pazar ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı

Pazar ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı
Pazar ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı
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