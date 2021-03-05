Pazar saatlerinden eskiye dönüldü

Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ile günleri değiştirilen Ankara genelindeki semt pazarları, kontrollü normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte yeniden eski günlerinde kurulmaya başlanacak.

Koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasağının orta riskli bölge olan Ankara'da kaldırılmasının ardından, kent genelinde kurulan semt pazarlarının günlerinde düzenlemeye gidildi.

PAZARLAR ESKİ GÜNLERİNDE KURULMAYA BAŞLANACAK

Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ile günleri değiştirilen Ankara genelindeki semt pazarları kontrollü normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte yeniden eski günlerinde kurulmaya başlanacak.

DUYURULAR YAPILMAYA BAŞLANDI

Orta riskli grup olarak belirlenen Ankara'da hafta sonu yasaklarının kalkması ile birlikte, ilçe belediyeler hızla harekete geçti. Başkent'teki 25 ilçe belediyesi, hafta sonu serbestisinin gelmesi ile birlikte semt pazarlarının günlerini yeniden belirledi. Güncelleme yapılan semt pazarı günleri duyurulmaya başlandı.

MASKE, MESAFE VE HİJYEN UYARISI

Kontrollü normalleşme ile birlikte semt pazarlarının günlerinde değişime giden belediyeler, vatandaşları tedbiri elden bırakmamaları konusunda uyarılarda da bulunuyor. Pazar girişlerinde koronavirüs tedbirlerini denetleyen belediyeler, Ankara'da risk tablosunun olumsuz etkilenmemesi için maske, mesafe ve hijyen konularında daha duyarlı olmaları konusunda vatandaşlara ve esnaflara çağrı yapıyor.

OSMAN AKDOĞAN/ILKSAYFA