  • BIST 1.099
  • Altın 459,932
  • Dolar 7,3349
  • Euro 8,7049
  • Ankara 18 °C
  • İstanbul 18 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 18 °C
»

Pazar tezgahında tıp fakültesini kazandığını öğrendi

Tokat'ın Turhal ilçesinde haftanın iki günü pazarcılık yaparak harçlığını çıkaran Melih Buğra Ertek, tıp fakültesini kazandığını tezgah başında öğrendi.
Pazar tezgahında tıp fakültesini kazandığını öğrendi

Yükseköğretim Kurumları Sınavı yerleştirme sonuçlarının dün ÖSYM tarafından açıklanmasının ardından binlerce öğrenci "sonuc.osym.gov.tr" adresinden istediği bölümü kazanıp kazanamadığını öğrendi.

TIP FAKÜLTESİNİ KAZANDIĞINI TEZGAHTA ÖĞRENDİ

Tokat'ın Turhal ilçesinde haftanın iki günü pazarcı kuzeni Akın Ertek'in yanında çalışarak harçlığını çıkaran Melih Buğra Ertek de Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandığından pazar tezgahında müşterilerle ilgilenirken haberdar oldu.

Ertek, sonuçlar açıklandığında, müşterilerle ilgilenirken bir taraftan da cep telefonundan "sonuc.osym.gov.tr" adresine girerek sonucu öğrenmeye çalıştığını anlattı.

HARÇLIĞINI ÇIKARIYOR, AİLESİNE DESTEK OLUYOR

Tıp fakültesini kazandığını öğrenince çok mutlu olduğunu dile getiren Ertek, "ÖSYM'nin sayfasına girip baktığımda tıp fakültesini kazandığımı öğrendim, mutlu oldum, abilerimle paylaştım. Annemi, babamı, abilerimi aradım. Onlar beni aradı, mutluluğumu onlarla paylaştım. Her hafta iki gün pazar yerlerinde tezgah açıyorum. Okul harçlığımı, kitap paramı çıkartıyorum hem de abime yardımcı oluyorum." dedi.

PSİKİYATRİST OLMAK İSTİYOR

Psikiyatrist olmak istediğini belirten Ertek, "İnsanlarla uğraşmayı seviyorum. Hem de günümüzün açıkcası biraz daha hastalığı gibi." ifadesini kullandı.

Ertek'in kuzeni Akın Ertek ise Melih'in tıp fakültesini kazandığını öğrendiklerinde çok sevindiklerini vurgulayarak, "Hemen amcamı aradım. Babası biraz rahatsız. Çok istiyordu doktor olmasını. Çünkü doktorlara gidiyor, ekstra ücret falan talep oluyor. 'Benim oğlum da keşke doktor olsa' hep bu niyette idi. Melih de babasının isteği üzerine bu yolda ilerleme kaydetti." diye konuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ankara'da silahlı kavga27 Ağustos 2020 Perşembe 07:35
  • 161 yıllık Şile Feneri'nde restorasyon çalışmaları başladı26 Ağustos 2020 Çarşamba 23:44
  • Çıplak ayakla salça havuzuna girilen işletmenin faaliyeti durduruldu, salçalar imha edildi26 Ağustos 2020 Çarşamba 23:44
  • İstanbul'dan Mancherster'a kalkan yolcu uçağında Türk yolcu paniği26 Ağustos 2020 Çarşamba 23:31
  • KYK'den yurt başvurularına ilişkin açıklama26 Ağustos 2020 Çarşamba 22:15
  • Bodrum'da koronavirüs tedbirlerine uymayan 4 işletme kapatıldı26 Ağustos 2020 Çarşamba 22:12
  • Dikili’nin ilk kadın Emniyet Müdürü göreve başladı26 Ağustos 2020 Çarşamba 22:12
  • Gerede'de ev, ahır ve samanlık yandı26 Ağustos 2020 Çarşamba 22:11
  • 11 yaşındaki çocuk aynı yaştaki arkadaşının bıçaklı saldırısında yaralandı26 Ağustos 2020 Çarşamba 20:54
  • ABD Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey, Ankara'ya geldi26 Ağustos 2020 Çarşamba 20:53
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti