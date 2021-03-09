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Pazar tezgahında uyuşturucu ticaretine 19 gözaltı

Ankara'da, pazar tezgahında sahte para kullanarak uyuşturucu ticareti yapan çeteye yönelik düzenlenen operasyonda, 19 kişi gözaltına alındı.
Pazar tezgahında uyuşturucu ticaretine 19 gözaltı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, piyasaya sürülen sahte paraların izin sürerken, sahte para ile uyuşturucu ticareti yapan çeteyi çökertti. Yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından, pazar tezgahı dahil, sokaklarda uyuşturucu ticareti yapan çetenin üyeleri ve adresleri tespit edildi.

500 POLİSLE ŞAVAK OPERASYONU

Ardından şafak vakti çete üyelerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Mali Suçlarla Mücadele Şubesi, Çevik Kuvvet ve Narkotik Suçlarıyla Mücadele Şubesinden toplam 500 polisin katılımıyla 25 adrese düzenlenen operasyonda çete liderleri İhsan ve Döndü Y. çifti ile oğulları pazarcı Haydar Y.'nin de aralarında bulunduğu 19 kişi gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda bir miktar sahte para, ruhsatsız silah ve bu silaha ait mühimmatlara el konulurken, narkotik köpeği 'Toma'nın da katıldığı aramalarda yaklaşık 1 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

PAZAR TEZGAHINDA UYUŞTURUCU SATIŞI

Çete üyelerinin sokaklarda sahte para kullanarak uyuşturucu ticareti yaptığı belirlendi. Şüphelilerin, uyuşturucu maddeyi aldıkları kişilere sahte para verdiği, satış yaptıkları kişilere de yine para üstü verirken sahte para kullandığı tespit edildi. Çete lideri ailenin oğlu Haydar Y.'nin ise uyuşturucu alışverişini çalıştığı meyve sebze halindeki tezgahta yaptığı saptandı. Haydar Y.'nin, uyuşturucu ticareti sırasında müşterilerine 'çay var', 'elma kalmadı', 'mandalina yarın gelir' gibi şifreli dil kullandığı öğrenildi. Çete lideri İhsan Y.'nin, Karapürçek Mahallesi'nde uyuşturucu satışı yaptığı sırada mahalleli tarafından fark edilerek darbedildiği de öğrenildi.

POLİS BASKININA KARŞI KAMERALI ÖNLEM

Öte yandan çete lideri ailenin, oturdukları apartmanın çevresini polis baskınına karşı özel dizayn edilen güvenlik kameraları ile izledikleri belirlendi. Operasyon sırasında bir şüphelinin ise bir miktar uyuşturucu maddeyi apartmanın havalandırma boşluğuna attığı tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürülürken, soruşturma sürdürülüyor.

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