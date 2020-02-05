Pazar Üstü Ali Balcı Camisi’nde şüpheli yangın!

Son bir ayda 8 kundaklama olayı yaşanan Mamak Tepecik Mahallesi’nde, şimdi de Pazar Üstü Ali Balcı Camisi’nde yangın çıktı. Hem de yatsı namazı sırasında yaşanan yangın olayı kundaklama şüphesini gündeme getirdi.

Mamak’ın çoğunluğu gecekondulardan oluşan Tepecik Mahallesi’nde, bugünlerde art arda kundaklama olayları meydana geliyor. Kimliği belirsiz kişi veya kişilerce son bir ay içerisinde mahalledeki 8 ev ve iş yeri kundaklandı. Son olarak ise Pazar Üstü Ali Balcı Camisi ’nde yangın çıktı. Hem de yatsı namazı sırasında yaşanan yangın olayı kundaklama şüphesini gündeme getirdi.

MADDİ HASAR OLUŞTU

Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz pazartesi günü yatsı namazı sırasında caminin üst katındaki kadınlar bölümünde yangın çıktı. Yangının neden çıktığı anlaşılamadı. Cami cemaatinin, çıkan yangına anında müdahale etmesi üzerine büyük bir facia önlenmiş oldu. Ardından ihbar üzerine olay yerine gelen Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını tamamen söndürdü. Camide küçük çapta maddi hasar meydana geldi. Olayda can kaybı ve yaralama yaşanmaması herkesi sevindirdi.

GÜVENLİK KAMERASIYLA OYNANMIŞ

Gazetemize konuşan cami cemaati, yangının kundaklama sonucu çıktığını, ancak kim veya kimlerin niçin yapmış olabileceği konusunda bir düşünceye sahip olmadıklarını söyledi. Yangın öncesi bölgedeki güvenlik kamerasının yönünün değiştirildiği de iddialar arasında. Olay sonrası İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin çalışma başlattığı, kundaklama sözkonusu ise şüphelilerin tespiti için harekete geçildiği öğrenildi.

Caminin üst katında bulunan kadınlar bölümünde çıkan yangında, maddi hasar meydana geldi.

“NAMAZ ESNASINDA YANIK KOKUSU ALDIK…”

Cami cemaati olay gününü şöyle anlattı: “Yatsı namazı sona ermek üzere iken caminin içinden yanık kokusu ve duman geldiğini fark ettik. Hemen dumanların geldiği caminin üst katına çıktık. İlk müdahaleyi biz yaptık, ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü. Dikkatimiz sonucu büyük bir facia önlenmiş oldu. Sonrasında gördük ki kundaklayan kişi veya kişiler olay öncesi güvenlik kamerasının görüş açısını değiştirmiş.”

Tepecik Mahallesi'nde başka bir kundaklamada hasar gören bir evin görüntüsü.

BÖLGE HALKI TEDİRGİN

Son bir ay içerisinde bölgede 8 ayrı kundaklama olayının yaşanması ve son olarak camide şüpheli bir şekilde yangın çıkması vatandaşları tedirgin etti. Mahalleli, özellikle camide yaşanan yangın olayının kendilerini derinden üzdüğünü kaydederek, yetkililerden tedbirlerin artırılmasını istedi.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-

Gazeteilksayfa.com