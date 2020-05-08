Pazar ve kasaplarda yoğunluk

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge kapsamında hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı öncesi Bursalılar alışveriş yapmak için pazar, kasap ve marketlere akın etti. Yasak öncesi et almak için kasap önüne gelen vatandaşlar, yoğunluk oluşturunca uzun kuyruklar oluştu.
SOSYAL MESAFEYE UYULMADI
Polis ekiplerinin tüm uyarıların rağmen vatandaşların temel ihtiyaçlarını almak için geldikleri pazarlarda sosyal mesafeye uymadığı görüldü. Kasap önünde de yoğunluk oluşturan vatandaşlar saatlerce sıra bekledi.
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