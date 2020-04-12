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Pazar Yeri Projesinin çalışmalarını yerinde inceledi

Kızılcahamam Yenice Mahallesi, Hal Caddesi, 729 ada, 7 parsel üzerinde yapımına başlanan Yeni Kapalı Pazar Yeri Projesinin çalışmalarını Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy ve Belediye Başkan Süleyman Acar yerinde inceledi.
Pazar Yeri Projesinin çalışmalarını yerinde inceledi

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar; Sosyal mesafe kuralına uyarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Rahat ve hijyenik bir ortamda alışveriş yapılabilmesine olanak sağlayacak bu projenin çalışmalarına başlanıldığını söyleyerek proje hakkında bilgiler verdi.

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Başkan Acar, “Mevcut bulunan 755 m² olan yere inşa edilmesi planlanan Kızılcahamam Kapalı Pazar Yerini 1100 m² olarak yapacağız. Yapılacak olan yeni pazar yeri çelik yapı üzerinde tasarlandı ve en son deprem yönetmenliğine uygun olarak tasarlanarak endüstriyel zemin beton ile kaplanacak. "

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Başkan Acar sözlerinin devamında, "Tahat ve hijyenik bir ortam olacak. Işıklandıracak ve güvenlik kameraları ile uzun yıllar ilçe halkımıza hizmet edecek. İlçemize hayırlı olsun. Söz verdiğimiz bir projemizi Kızılcahamamlı hemşerilerimizin hizmetine sunacağız.” ifadelerini kullandı.

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