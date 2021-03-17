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Pazar yeri tamamlanıyor

Etimesgut Belediyesi, Tunahan Mahallesi'nde kapalı pazaryeri ve zabıta merkezi inşaatında sona geldi. Pazaryeri büyük ölçüde tamamlandı tabela asıldı, çevre düzenlemesi ve otopark çalışmalarına geçildi.
Pazar yeri tamamlanıyor

Pazar yeri ve zabıta merkezi Tunahan Spor Tesisleri'nin karşısında, 17 Şubat Şehitleri Hatıra Ormanı'nın yanında yer alan 5 bin m² alan üzerine inşa edildi. Tunahan Kapalı Pazar yeri hizmete açıldığında Etimesgut'un 16. pazarı olacak.

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, kapalı pazar yeri ve zabıta noktasının hayırlı olması temennisinde bulundu. Demirel, Bağlıca Mahallesi'ndeki pazar yeri ve zabıta merkezi inşaat çalışmalarının da aralıksız devam ettiğini söyledi.

Son 10 yılda Etimesgut Belediyesi ilçeye Atayurt, Ahimesut ve Alsancak Kapalı Pazaryeri ve zabıta merkezlerini kazandırdı. Tunahanve Bağlıca pazarlarının açılmasıyla son 5 yılda açılan pazar sayısı 5 olacak.

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