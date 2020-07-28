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Pazar yerleri kapatılan pazarcılardan eylem

Bakırköy Belediyesi Meclisi kararıyla pazar yerleri kapatılan pazarcılar, tezgah açtıkları yerde protesto gösteri düzenledi.
Pazar yerleri kapatılan pazarcılardan eylem

Zuhuratbaba Mahallesi'nde 52 yıldan bu yana aynı yerde kurulan Dikilitaş Salı Pazarı'nın, Bakırköy Belediyesi Meclis kararıyla yeni bir pazar yeri gösterilmeksizin kapatılması üzerine, esnafın düzenlediği protesto gösterisi üçüncü hafta da devam etti.

Pazarın kurulduğu Karabal Caddesi üzerine gelen çok sayıda pazarcı, ellerinde döviz ve afişlerle slogan atarak tezgah kurdukları yerde yürüdü. Yürüyüşe mahalle sakinleri de alkış çalarak destek verdi.

Polis ve zabıta ekipleri de pazar yerinde ve çevresinde güvenlik önlemi aldı. Caddeye çıkan tüm ara sokaklar çöp kamyonları tarafından kapatılırken polis ekipleri de burada bekledi.

İstanbul Umum Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Mesut Şengün, gazetecilere, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde tezgah açamadıkları yerde, pandemi sonrası belediyenin keyfi uygulaması nedeniyle iş yapamadıklarını söyledi.

Belediyenin pazar yerini hiçbir neden göstermeden kaldırdığını ve başka bir alan da gösterilmediğini ifade eden Şengün, "Geçen hafta belediyenin önüne gidilmiş ve orada esnafımız haklı ekmek mücadelesi protestosunu yaparken birtakım provakasyonlar gerçekleştirilmiştir. Bu nedenle belediye mağdur konumuna getirilmiştir. Bu son derece yanlıştır." dedi.

Ekmeklerine uzanan ellerin bir an önce üzerlerinden çekilmesini ve pazar yerlerinin kendilerine bir an önce iade edilmesini talep ettiklerini dile getiren Şengün, bugüne kadar belediye tarafından kendilerine yer gösterme olayının da olmadığını kaydetti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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