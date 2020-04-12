Pazarcı esnafına Başkan Yavaş’tan destek

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında iki günlük sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından pazarcı esnafını da unutmadı.

Pazar tezgahlarını açamayacak olan pazarcı esnafına sahip çıkan Başkan Yavaş, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada, “Pazarcı esnafımızın sokağa çıkma yasağı kararıyla yaşadığı mağduriyetin farkındayız. Ellerinde kalan ürünleri belediye yemekhanelerimizde kullanmak ve ihtiyaç sahiplerine dağıtmak için satın aldık” dedi.

PAZARCI ESNAFI MAĞDUR EDİLMEDİ

Pazarcı esnafının da güvenle ama mağdur olmadan evde kalmasını sağlamak amacıyla harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, semt pazarlarında pazar tezgahlarını açamayacak olan pazarcı esnafının Ankara Toptancı Hali’nden satın aldığı meyve ve sebzeleri geri satın aldı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Toptancı Hali’nden mal alan pazarcı esnafını tek tek arayarak iletişime geçti. Meyve ve sebze dolu kamyonları Toptancı Hali’ne getiren pazarcı esnafına Zabıta Dairesi Başkanlığı araçları eskortluk yaparak yardımcı oldu.

Zabıta Daire Başkanlığı Şube Müdürü Turgut Tatar, pazarcı esnafına destek olmak istediklerini belirterek, “Cuma günü Toptancı Hali’nden mal alan esnaf Cumartesi ve Pazar günü şehrin birçok noktasında kurulan pazarlarda mallarını satacaklardı ancak sokağa çıkma yasağından dolayı malları ellerinde kalmasın diye Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ın talimatıyla ellerindeki malı Büyükşehir olarak satın aldık” dedi.

PAZARCI ESNAFINDAN BAŞKAN YAVAŞ’A TEŞEKKÜR

Elde kalan ürünlerin israf olmasını da önleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a desteğinden dolayı teşekkür eden pazarcı esnafı ise düşüncelerini şu sözlerle paylaştı:

-Cahit Çelik: “Öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş'a çok teşekkür ediyorum. Cuma günü malı aldık, sokağa çıkma yasağı gelince de kara kara düşünmeye başladık ne yapacağız diye. Başkanımız sayesinde bizi aradılar mallarınızı geri alacağız dediler. Mağduriyetimizi giderdikleri için çok teşekkür ediyorum.”

-Saim Türkan: “Sebzelerimizi halden aldık ama sonra sokağa çıkma yasağı gelince sebzelerimiz bozulacak, çürüyecek diye endişe ettik ama Büyükşehir Belediyesi yetkilileri bizi arayarak, mağdur etmeyeceklerini söylediler. Sayın Mansur Yavaş'a insanlık yaptığı için ve iyi bir insan olduğu için çok teşekkür ediyorum.”

-Kenan Çelik: “Gece bizi arayarak size yardımcı olmak istiyoruz dediler. Mallarımızı almasalardı çöpe gidecekti. Hem biz sıkıntıda kalacaktık hem de mallar israf olacaktı. Belediye Başkanımız Mansur Yavaş'a çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun.”

BÜYÜKŞEHİR İHTİYAÇ SAHİPLERİNE YEMEK OLARAK DAĞITACAK

Pazarcı esnafının elinde kalan yaş sebze ve meyveler satın alındıktan sonra BELSO Soğuk Hava Deposu’nda muhafaza edilmeye başlandı.

Toptancı Hali Şube Müdürü Fatih Aydemir, ürünlerin bozulmaması için soğuk hava deposunda tutulduğunu belirterek, şu bilgileri verdi:

“Yaş sebze ve meyvelerin bozulmaması amacıyla ve pazarcı esnafımızın mağdur olmaması için Büyükşehir Belediyesi olarak hızlı şekilde satın alma işlemini gerçekleştirdik. BELSO Soğuk Hava Deposu’nda hijyenik şekilde muhafaza ederek her gün ihtiyacımız kadar alacağız. Bu ürünleri bozulmadan Büyükşehir’in BELPA Mutfağında Ankara halkına özellikle de ihtiyaç sahiplerine dağıtılan ücretsiz yemek üretiminde kullanacağız.”

BELPA mutfağında hijyenik ortamda çıkarılan günlük yaklaşık 10 bin kişilik yemek ücretsiz olarak 65 yaş ve üstü vatandaşlara, yaşlı bakım evleri, engelli hizmet merkezleri, taziye evlerine ve yurtlarda kalan sağlık çalışanlarına sıcak yemek olarak gönderilecek.