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Pazarda onu görenler şoke oldu! 'Uzak durun'

Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk mevsiminde tüketilmeyen sebzelere karşı uyardı. Erk özellikle domatesin 12 ay tüketildiğini ancak serada üretilen sebze ve meyvelerin topraktan gerekli vitamin ve mineralleri alamadığını söyledi.
Pazarda onu görenler şoke oldu! 'Uzak durun'

Böbrek Dede adıyla tanınan Timur Erk, semt pazarına giderek vatandaşların poşetlerini kontrol etti, mevsiminde sebze meyve tüketenleri ise tebrik etti. Yılın 12 ayı domates tüketmenin 'hastalık' olarak nitelendiren Erk, şunları söyledi: "Projemizin amacı hangi mevsimde hangi sebze meyvenin tüketilmesi gerektiğini anlatmak. Örnek verecek olursak 12 ay domates yeme hastalığı var. Bana göre bu bir hastalık. Halbuki yaz aylarında tarla domatesi yememiz lazım, sera domatesi yediğimizde otomatik olarak katkı maddesi olarak içinde bulunan kimyasalları alıyoruz. Serada tüketilen ürünleri az tüketeceğiz ama örneğin pembe renkli tarla domatesi hala bulunabiliyorsa tüketebiliriz. Lahana, karnıbahar, pazı tüketebiliriz. Limon başta olmak üzere tüm turunçgilleri bol miktarda tüketebiliriz. Canımız çekiyorsa patlıcan tüketebiliriz ama sera ürünüdür. Turpgillerden olan alabaş sebzesini yiyebiliriz. Pancarın da tam zamanı ve pancarı haşlayabilir ya da turşu yapabiliriz."

'AMBALAJLI PEYNİRLERİ SUDAN GEÇİRİN'

Pazarda satılan açık peynirlere de değinen Timur Erk, bu peynirlerin daha doğal ve aşırı tuz içermediğini ifade ederek şunları söyledi: "Bunlar doğal ve aşırı tuz içermeyen peynirler. Tuz raf ömrünün arttığını gösteriyor. Ambalajlı bir gıdanın normal olarak dayanması gerekiyor. Bazen tuz fazla konuyor ama tuz başta kalp sağlığı olmak üzere böbrek sağlığını da bozuyor ve kılcal damarları yüksek tansiyon nedeniyle tehlikeye sokuyor. Burada gördüğümüz tamamen doğal, raf ömrü fazla olmayan bu peynirlerden az miktarda alacağız. Ambalajlı aldığımız peynirleri de hemen sofraya koymayacağız ve ılık suda birkaç kere duruladıktan sonra tüketeceğiz. Aynı durum zeytin için de geçerli." 

'TOPRAKTAN YENİ ÇIKARILMIŞ SEBZE VE MEYVELERDE VİTAMİN, MİNERAL VAR'

Erk ayrıca "Topraktan yeni çıkarılmış sebze ve dalından koparılmış meyveler bunlara örnek. Özellikle de turpgillerde vitamin ve mineral var. Onları az haşlanmış olarak yediğimiz takdirde bu vitamin ve mineralleri almış oluyoruz. Sera ürünlerinden uzak duruyoruz" dedi. 

'PAKETLİ GIDALARDA TRAFİK IŞIKLARI MODELİ ERTELENDİ'

Paketli gıdalarda da trafik ışıkları modelinin getirilmesi ile ilgili konuşan Erk, "3 sene evvel Tarım ve Orman Bakanlığı bir yönetmeliğe imza attı. 1 Ocak 2020'den itibaren içinde aşırı miktarda şeker, tuz ve trans yağ olan paketlenmiş gıdalarda trafik ışıklarında olduğu gibi, tüketicilerin görebileceği daire damga yiyecekti. Bu uygulamanın 1 Ocak 2020'de başlaması gerekirken bugün bakanlıktan aldığımız bilgiye göre hazırlıklar tam bitmediği için ötelenmiş durumda. Umarım daha da ötelenmez. Böylece okul kantinlerindeki yönetmelik de bir an evvel öne çekilir ve sağlıklı nesillere kavuşuruz."

Kaynak: Haber Kaynağı
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