Pazarın gözdesi ‘Paşa’

Mamak Ortaköy kurban pazarında hareketlilik devam ediyor. Pazarda en çok dikkat çeken kurbanlık ise "Paşa" adlı büyükbaş hayvan oldu. Bin 300 kg ağırlığı ile dikkat çeken boğa fiyatıyla da "maşallah" dedirtiyor.

Paşa’nın pazarın en gözde kurbanlığı olduğunu kaydeden kurban satıcısı iri cüssesi ve görüntüsüyle öne çıkan Paşa’nın 25 bin liradan alıcı bulduğunu söyledi.

Koronavirüs tedbirleri arttırıldı

2 bin 411 büyük baş, bin 465 küçükbaş hayvanın bulunduğu pazarda, kurbanlıkların yüzde 50’si satıldı. Öte yandan, pazar yerinde kurbanlıklar ve satıcılar için önlem olarak karantina çadırları oluşturulurken, zabıta ekiplerince de alanda pandemi nedeniyle sık sık kontroller gerçekleştiriyor. Zabıta Ekiplerinin yanı sıra Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler de dezenfektan ve ateş ölçerlerle vatandaşları içeriye alıyor ve salgın tedbirlerine uymaları için sık sık anons yaparak uyarıyor.



Köse’den sorunsuz bayram talimatı

Bayram süresince satıcı ve alıcıların mağdur olmayacağını kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, bayram sonuna kadar hijyenden ulaşıma kadar hiçbir sorunun yaşanmaması için ekiplere talimat verdiklerini söyledi. Köse, kaçak boğa timinin de bayram süresince alarmda olacağını belirtti. Mamak Belediyesi veteriner hekimlerince kurbanlıkların gebelik testleri, yaş ve sağlık kontrollerinin de yapıldığını belirten Köse, “Şimdiden tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramı mübarek olsun” dedi.