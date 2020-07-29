  • BIST 1.136
  • Altın 442,643
  • Dolar 6,9640
  • Euro 8,1969
  • Ankara 21 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 32 °C
  • Konya 22 °C
»

Pazarın gözdesi ‘Paşa’

Mamak Ortaköy kurban pazarında hareketlilik devam ediyor. Pazarda en çok dikkat çeken kurbanlık ise "Paşa" adlı büyükbaş hayvan oldu. Bin 300 kg ağırlığı ile dikkat çeken boğa fiyatıyla da "maşallah" dedirtiyor.
Pazarın gözdesi ‘Paşa’

Paşa’nın pazarın en gözde kurbanlığı olduğunu kaydeden kurban satıcısı iri cüssesi ve görüntüsüyle öne çıkan Paşa’nın 25 bin liradan alıcı bulduğunu söyledi. 

Koronavirüs tedbirleri arttırıldı
2 bin 411 büyük baş, bin 465 küçükbaş hayvanın bulunduğu pazarda, kurbanlıkların yüzde 50’si satıldı. Öte yandan, pazar yerinde kurbanlıklar ve satıcılar için önlem olarak karantina çadırları oluşturulurken, zabıta ekiplerince de alanda pandemi nedeniyle sık sık kontroller gerçekleştiriyor. Zabıta Ekiplerinin yanı sıra Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler de dezenfektan ve ateş ölçerlerle vatandaşları içeriye alıyor ve salgın tedbirlerine uymaları için sık sık anons yaparak uyarıyor.

foto-(4)-016.jpeg
Köse’den sorunsuz bayram talimatı
Bayram süresince satıcı ve alıcıların mağdur olmayacağını kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, bayram sonuna kadar hijyenden ulaşıma kadar hiçbir sorunun yaşanmaması için ekiplere talimat verdiklerini söyledi. Köse, kaçak boğa timinin de bayram süresince alarmda olacağını belirtti. Mamak Belediyesi veteriner hekimlerince kurbanlıkların gebelik testleri, yaş ve sağlık kontrollerinin de yapıldığını belirten Köse, “Şimdiden tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramı mübarek olsun” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Altındağ'a yeni yollar29 Temmuz 2020 Çarşamba 01:33
  • Ankara'da iş merkezinde çıkan yangın kontrol altına alındı28 Temmuz 2020 Salı 09:20
  • Açık havada sinema keyfi 28 Temmuz 2020 Salı 05:41
  • Gölbaşılı gençler devlet desteği ile meslek sahibi olacak…28 Temmuz 2020 Salı 05:05
  • Mamak'ta iş yerlerine yönelik koronavirüs denetimi28 Temmuz 2020 Salı 04:38
  • Madalyalara bir yenisi daha28 Temmuz 2020 Salı 04:30
  • Esnaflar yerini aldı28 Temmuz 2020 Salı 04:00
  • Günlük dezenfekte ediliyor28 Temmuz 2020 Salı 02:33
  • İlaçlama çalışmaları sürüyor28 Temmuz 2020 Salı 02:32
  • EGO'da koltuk anketi28 Temmuz 2020 Salı 01:29
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti