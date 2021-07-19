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Pazarlama İletişimi Okulu açıldı

Nişantaşı Üniversitesi bünyesinde  Pazarlama İletişimi Okulu (PİO) kuruldu.
Pazarlama İletişimi Okulu açıldı

Pazarlama iletişimi ve marka alanında yüksek lisans, doktora ve sertifika eğitimleri veren programları ile  Pazarlama İletişimi Okulu, Nişantaşı Üniversitesi bünyesinde Prof. Dr. Gresi Sanje yönetiminde kuruldu.

EĞİTİM BÜTÜNSELLİK İLE ELE ALINMALIDIR

Prensiplerini “Bilgi ve düşünme bütünseldir; eğitim de bu bütünsellik ile ele alınmalıdır” cümlesiyle tanımlayan Pazarlama İletişimi Okulu’nun akademik kadrosunda Prof. Dr. Gresi Sanje’nin yanı sıra Prof. Dr. Uğur Batı, Prof. Dr. Beril Durmuş, Dr. Ecmel Ayral, Dr. Uğur Özmen, Dr. Fatih Anıl, Dr. Eren Koçyiğit, Dr. Okan Tanşu; eğitmen kadrosunda ise Akan Abdula, Haluk Sicimoğlu, Ahmet Şükrü Altındağ, Cem Solak, Eda Ocak, Ezgi Ada, Nuri Gulver ve daha birçok kişinin yer aldığı belirtildi.

YENİ DOKTORA VE YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINI DA BÜNYESİNE KATACAK

Reklam ve Marka İletişimi Yüksek Lisans Programı (Tezsiz), Reklam ve Marka İletişimi Yüksek Lisans Programı (Tezli) gibi akademik programlarına başvuruları kabul etmeye başlayan PİO; çok yakın bir süre içerisinde Büyüme Odaklı Dijital Kanal Yönetimi, Hikâye Anlatımı ve Metin Yazarlığı, Ses Pazarlaması, Stratejik Kampanya Planlaması ve KPI Yönetimi, Veri Odaklı İçgörü Atölyesi sertifika programları ile yeni doktora ve yüksek lisans programlarını da bünyesine katacağını kaydetti.

AĞUSTOS SONU SERTİFİKA PROGRAMLARI BAŞVURULARI AÇILIYOR

Sürekli Eğitim Merkezi içerisinde yer alacak Sertifika Programlarının da konunun uzmanı kurumlarla ortaklaşa olarak tasarlanan uzmanlık eğitimleri şeklinde tasarlandığı vurgulandı. Güz dönemi sertifika programları Stratejik Kampanya Planlaması ve KPI Yönetimi/ Gamechangers, Hikâye Anlatımı ve Metin Yazarlığı/ Accompany, Ses Pazarlaması / Podfresh, Veri Odaklı İçgörü Atölyesi / Kimola, Büyüme Odaklı Dijital Kanal Yönetimi/NBT Academy olarak açıklandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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