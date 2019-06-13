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Pazarlar eski düzenine kavuştu

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, 2 aylık süre boyunca parklarda ve pazarlarda yaptığı yoğun denetimlerle seçim vaadini yerine getirdi. 
Pazarlar eski düzenine kavuştu

Altınok, “Keçiören’de 1994 yılında uyguladığımız Pazaryeri sistemimiz Türkiye'de bir ilkti. Adaylık sürecimde, vatandaşlarıma, ‘İlk geleceğim yer pazardır’ dedim ve mazbatamı aldığım gün pazar ziyareti gerçekleştirdim. Pazarlarda eski düzen yoktu. Ama yeniden o eski düzeni kısa sürede sağladık. Keçiören’de 2 aya kadar sistemimiz daha da oturmuş olacak” dedi.

KEÇİÖREN’DEN HİÇ AYRILMADIM

Seçim çalışmaları döneminde ‘Makamım sokaklar olacak’ diyen ve göreve başladığı ilk andan itibaren mesaisine sabah erken saatlerde vatandaş ve esnaf ziyaretleriyle başlayan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Adaylık sürecimizde Keçiören'i 3 ay boyunca gezdik. Zaten Keçiören’den hiç ayrılmadım. Sorunların ne olduğunu biliyordum ama bu süreçte şikâyetleri ve talepleri vatandaşlarımıza da sorarak teyit etmiş olduk” ifadelerini kullandı.

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NEYİ SÖZ VERDİYSEK HEPSİ YERİNE GELECEK 

Altınok, “Başkanlık koltuğuna oturur oturmaz yaptığımız ilk iş de pazarları ziyaret etmek oldu. Keçiören’de; caddelere, pazarlara, parklara ve sokaklara huzur getireceğimizi, Keçiörenlilere bu hususta müsterih olmaları gerektiğini ifade etmiştik. Çünkü oturmuş sisteme ve üst düzey standarda sahip olan Keçiörenliler bu standartlarını kaybettiklerini görünce, huzuru tekrar aramak durumunda kaldı. Keçiörenli hemşehrilerimize neyi söz verdiysek hepsi yerine gelecek” diye konuştu.

VATANDAŞLARIMIZ BENİ PAZARDA GÖRÜNCE MUTLU OLUYOR

Pazarlarda ve sokaklarda Keçiörenlilerle samimi bir gönül bağı kurduğunu da belirten Altınok şunları söyledi:
“Pazarlarımızı zabıtalarımız denetliyor ama vatandaşlarımız beni pazarda görünce daha da mutlu oluyor. Vatandaşlarımızın üzülmesine asla tahammülüm yok. Pazarcılarımız da ekmek parası için çalışıyorlar. Onları da çürük ürün satmamaları ve vatandaşlara kaba davranmamaları konusunda zaman zaman uyarıyoruz. Çürük mal satmak günahtır, vebaldir ve haramdır. Diğer türlü de berekettir, duadır. Berekete inanmazsak işimiz rast gitmez. Gönül mutmain olduğu zaman Allah bereketlendirir, şenlendirir. Gönül mutmain olmazsa bu haramdır.”

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