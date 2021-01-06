  • BIST 1.505
  • Altın 450,525
  • Dolar 7,2941
  • Euro 8,9655
  • Ankara 4 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 10 °C
  • Konya 3 °C
»

Pazarlara sıkı denetim

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, 2021’de de Keçiörenlilere kaliteli hizmet sunmak için ilçedeki semt pazarlarında fiyat ve kalite denetimlerini sürdürüyor.
Pazarlara sıkı denetim

Altınok, “Semt pazarlarımızda vatandaşımızın taze, kaliteli ve uygun fiyata sebze ve meyve tüketmesi için yeni yılda da denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Pazarlarımızda satışı yapılan sebze ve meyvelerin fiyatlarını da günlük olarak sosyal medya hesaplarımızdan paylaşarak fahiş fiyatlı ürün satışının önüne geçiyoruz.” dedi.

470a1610.jpg

VATANDAŞ SEÇEREK ALIYOR
Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Keçiören’in faklı mahallelerinde günlük kurulan semt pazarında vatandaşın kaliteli hizmete ulaşabilmesi için denetimlerini 2021’de de hız kesmeden sürdürüyor. Altınok, her gün denetlediği semt pazarlarında vatandaşın talep ve isteklerini dinlerken aynı zamanda vatandaşın sebze ve meyveleri seçerek almalarını sağlıyor.

SEBZE VE MEYVE FİYATLARI GÜNLÜK YAYINLANIYOR
Semt pazarlarındaki sebze ve meyve fiyatlarının günlük olarak Keçiören Belediyesi sosyal medya hesaplarından duyurulduğunu ve fahiş fiyatlı ürün satışının önüne geçildiğini belirten Başkan Altınok, “Pazarlarda satışı yapılan ürünlerin fiyatlarını günlük duyuruyoruz. Daha sonra da yayımladığımız fiyat listesi ile pazar tezgâhında bulunan fiyatları karşılaştırıyoruz. Denetimler sırasında ‘günlük fiyat kurallarına’ uymayan pazar esnafını önce uyarıyor, bir sonraki ihlalinde ise yasal işlem uyguluyoruz.” ifadelerini kullandı.

470a1411.jpg

“TMM KURALLARINA UYALIM”
Denetimler sırasında vatandaşı temizlik, maske ve mesafe (TMM) kurallarına uymaları konusunda da uyaran Altınok, şunları kaydetti:
“Temizlik, maske ve mesafe kurallarına mutlaka uymalıyız. Zorunlu olmadıkça kalabalık alanlarda bulunmamamız gerekiyor. TMM’ye uymayan herkesin birer canlı bomba gibi gezdiğini unutmayalım. Keçiören Belediyesi olarak ürettiğimiz maske ve dezenfektanları özellikle maske satışının olmadığı dönemlerde ücretsiz olarak her gün çarşıda, pazarda ve sokaklarda vatandaşımıza dağıttık. Bunun yanı sıra pandemi sürecinde tüm mahallelerimizi gezerek her bir insanımızın birbirine karşı sorumlu olduğunu, maskesiz sokağa çıkmanın vebal olduğunu anlattık, anlatmaya da devam ediyoruz.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ankara'da yoğun sis06 Ocak 2021 Çarşamba 15:48
  • Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş, yeni yılda yapılacak çalışmaları anlattı06 Ocak 2021 Çarşamba 11:36
  • Mağdurların yaralarını sardı06 Ocak 2021 Çarşamba 03:32
  • Yağ getirene çanta hediye06 Ocak 2021 Çarşamba 02:34
  • Gezici Kütüphane Sincan sokaklarında06 Ocak 2021 Çarşamba 01:33
  • Sera parkta dört mevsim görsel şölen06 Ocak 2021 Çarşamba 00:33
  • Mültecilere mesleki eğitim06 Ocak 2021 Çarşamba 00:32
  • Altındağ’a 5 yeni pazar06 Ocak 2021 Çarşamba 00:31
  • Balıklar hediye edilecek06 Ocak 2021 Çarşamba 00:30
  • 'Başkentte 110 günlük su kaldı' uyarısı05 Ocak 2021 Salı 15:57
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti