Pazarlarda denetimler sürüyor

Altındağ Belediyesi zabıta ekipleri, semt pazarlarında maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığını denetlerken, pazara giriş çıkış yapan vatandaşlara ve esnafa ateş ölçümü yapmayı da ihmal etmiyor.

Alınan tedbir kararlarının Altındağ'da uygulanması için büyük özen gösteren Altındağ Belediyesi, Altındağ semt pazarlarını mercek altına aldı. Pazara girişlerde ve pazarda alışveriş esnasında, alınan önlemlere harfiyen uyulması konusunda denetimlerini sürdüren Altındağ Belediyesi, vatandaşlardan tam not aldı.

“TEDBİRİ ELDEN BIRAKMAMALI”

Covid-19 ile mücadele tedbirlerine uyulup uyulmadığı konusunda denetimlerin devam edeceğini söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, tedbiri elden bırakmamak gerektiğini vurguladı. Başkan Balcı, semt pazarlarında gerçekleştirilen denetim hakkında şu bilgileri verdi:

"Pazar yerlerinde kontrolsüz giriş ve çıkışları daha önce engellemiştik. Pazar yerlerimizdeki tezgahları da, araları en az 3 metre olacak şekilde yerleştirmiştik. Bu tedbirler vatandaşlarımız ve esnaflarımız tarafından büyük memnuniyetle karşılandı. Ancak sadece tedbir almakla kalmadık, bu tedbirlere uyulup uyulmadığını sık sık denetliyoruz. Zabıta ekiplerimiz bu konularla ilgili olarak sürekli denetimde, 24 saat görev başında... Kurulan her semt pazarımızda tedbirlere uyulup uyulmadığına çok dikkat ediyoruz.

Gereken tüm hijyen önlemlerinin de hayata geçirildiği semt pazarlarımızda ayrıca, esnafların ve vatandaşlarımızın maske kullanmasına dikkat ediyor, semt pazarlarına yerleştirdiğimiz el dezenfektanının kullanılmasına büyük özen gösteriyoruz. Pazara giren herkesin ve pazar esnafımızın ateşini de ölçüyoruz.”

