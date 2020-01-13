"Pazarlardaki meyve ve sebzeler ziyan olmasın"

Pazarlarda, özellikle meyve sebzelerde büyük ziyan yaşandığı gözleniyor. Pazarcıların ellerinde kalan ve rağbet görmeyen ürünleri rastgele yere saçmak yerine, ihtiyaç sahiplerini göz önünde bulundurarak düzenli bir şekilde bırakmaları tavsiye ediliyor.

Pazarlarda, özellikle meyve sebzelerde büyük ziyan yaşandığı gözleniyor. Pazarcıların ellerinde kalan ve rağbet görmeyen ürünleri rastgele yere saçmak yerine, ihtiyaç sahiplerini göz önünde bulundurarak düzenli bir şekilde bırakmaları tavsiye ediliyor. Pazar yeri dağıldıktan sonra yerlerde kalan meyve sebzeleri toplayan bir vatandaş, “Düzenli şekilde bırakılsa ihtiyacı olan gelir rahatça alır” dedi.

Sebze ve meyve pazarlarında akşam saatlerinde pazar yeri dağıldıktan sonra ziyan edilen ürünler çarpıcı bir şekilde gözler önüne seriliyor. 100.Yıl Semt Pazarı’nda objektiflerimize yansıyan görüntülerde neredeyse hiçbir kusur olmayan meyve ve sebzeler yerlere atılmış, ezilmiş ya da kasayla çöpe atılmak için bir kenara atılmış. Çevrede konuyla ilgili fikrini sorduğumuz vatandaşlar ise Çankaya Belediyesi’ne bir öneride bulundu. Vatandaşlar temiz ve tüketilebilir ürünlerin pazar yerinde toplama kutuları oluşturularak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını istiyor. Vatandaşlar, “İsrafa dur demek lazım. 1 kilo alamayan var” ifadelerine yer verdi.

KARNIMI BURADAN DOYURUYORUM YİNE DE ÜZÜLÜYORUM

‘Akşam saatlerinde pazar dağıldıktan sonra geliyorum temiz ürünleri topluyorum’ diyen ismini vermekle istemeyen bir vatandaş, “Ben akşamları buraya geliyorum. Açıkçası burada yaşanan israfa ben üzülüyorum. Benim gibi bu sebzeyi meyveyi bulamayan insanlar var. O yüzden çöpe atılması çok üzücü. Ama bir yandan da onlar atmasa ben geçimimi sağlayamam sebze meyve alacak param yok. Bunun da farkındayım. Keşke buraya ihtiyacı olanları toplayabilsek akşamları onlar da benim gibi faydalansın” dedi.

TEMİZ ÜRÜNLERİN TOPLANACAĞI KUTULAR YAPILSIN

Çevrede oturan vatandaşlar israf edilen ürünlerin dikkatlerinden kaçmadığını ve her gördüklerinde üzüldükleri ifade ederek “Yıllardır bu böyledir. Burası Ankara’nın en pahalı pazarlarından biridir. Ne yazık ki kusuru olsun ya da olmasın satılmayan malları bazıları atıyor. Burada Çankaya Belediyesi’nin harekete geçerek esnafın satamadığı ama insanların tüketebileceği ürünler için bir toplama alanı, kutuları yapabilir. İhtiyacı olanlar bu kutulardan alabilirler. Bunca ürünün burada israf olması gerçekten çok üzücü. Bunu bulamayan evine 1 kilo yiyecek götüremeyen aileler var. Eminim bu ürünleri çöpe atanlar toplama kutuları yapıldığında çöp yerine oraya atacaklardır” ifadelerine yer verdi. Yine vatandaşlar insanların tüketemeyeceği kadar kötü olan meyve sebzelerin Başkent’in çevre ilçelerinde hayvancılıkla uğraşan vatandaşlara kaynak olarak dönüştürülebileceğini söyledi.

ÜRÜNLERİN YÜZDE 53’Ü İSRAF OLUYOR

Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Uluslararası Gıda İsrafı ve Politikaları Uzmanı Camelia Bucatariu ülkemizde yaşanan israfa karşı geçtiğimiz ay yaptığı bir değerlendirmede şu bilgileri vermişti:

"Türkiye'de yılda yaklaşık 26 milyon ton gıda israf oluyor ve bunların çoğunu meyve ve sebzeler oluşturuyor. Ülkede üretilen meyve ve sebzelerin yüzde 53'ü tarladan tüketiciye ulaşana kadar israf ediliyor."

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA

Gazeteilksayfa.com