Pazartesi işbaşı yapıyor!

Telegraph gazetesi, Johnson’ın yardımcılarına gelecek hafta bakanlarla toplantılar ayarlaması emir verdiğini yazdı.
Boris Johnson’ın Mart sonunda Covid-19 testinin pozitif olduğu açıklanmış, İngiltere Başbakanı bu açıklamadan 10 gün sonra ise Londra’daki St. Thomas Hastanesi’nde “önlem amaçlı” tedavi altına alınmıştı.
6 Nisan Pazartesi günü hastanede yoğun bakıma alınan Johnson, 12 Nisan’da taburcu edilmişti.
Boris Johnson hastaneden taburcu olduktan sonra İngiltere Başbakanlarına tahsis edilen kır evinde dinlenmeye çekilmişti.
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