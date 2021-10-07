PCR Testi Yaparken Zorlandıklarım

1 Ekim 2021 tarihinde İstanbul'a yolculuk yapmam gerekti. Henüz aşı olmadığım için "korona testi" yaptırmam gerekiyordu. Sincan, Fatih'te bulunan Devlet Hastanesi'ne gittim ancak sistemin olmadığını söylediler.

Beklemek istemediğim için; Etimesgut'ta bulunan Devlet Hastanesi'ne gittim. Orada yaşadıklarım beni biraz ürküttü...

Herhangi bir belirtim bulunmuyor ve sadece yolculuk için korona testi yaptıracağımı belirttim. Görevli hemşire ve personellerin bilgilendirmesi üzerine test çadırına yönelmeden önce kayıt oluşturmak için sıraya geçtim.

Kayıt oluşturan görevli personel ile bizzat yaşadıklarımı aktarıyorum;

(+ ile olan konuşmalar şahsıma, - ile başlayan konuşmalar personele aittir.)

+ Merhabalar, seyahat için korona testi yaptıracaktım.

- Merhabalar, herhangi bir belirtiniz var mı?

+ Hayır. Herhangi bir belirtim yok sadece şehirlerarası yolculuğum için bilet almadan önce korona testi yaptırmak istiyorum.

- Tabi hemen kayıt oluşturalım.

Sıradan yükselen öksürükler ve hapşurmalar arasında; görevli personel ile aramızda geçen konuşma aynen şu şekildedir;

+ Seyahat için korona testi yaptıracak kişiler için ayrı bir sıranız bulunmuyor mu?

- Hayır. Korona testi için yapılan kayıtların tamamı buradan gerçekleştiriliyor.

+ Peki bu durumun neresi güvenilir?

- Ne gibi?

+ Benim herhangi bir belirtim yok ve sadece yolculuk için korona testi yaptıracağım. Ancak arka tarafta bizzat korona olanlar, temaslı olanlar ve kendinden şüphelenen diğer hastalar var. Bunların arasında benim durmam sakıncalı değil mi?

- Sizi anlıyorum ancak bu durumda benim yapabileceğim herhangi bir durum söz konusu değil.

Bu konuşmalar eşliğinde korona testimi yaptırdım ve test sonucumun negatif olmasından sonra, yolculuk için biletimi aldım.

Bu olaylar sonrasında aklıma gelenler şu şekildedir;

1- Koskoca hastane hastalar ve seyahat gibi özel durumlar için ayrı ayrı korona kayıt girişi ya da test çadırı kuramaz mıydı?

2- Herhangi bir belirtisi olmayan, yani benim gibi yolculuk için test yaptıran kişiler tehlike altına atılmıyor muydu?

3- Yapılan bu saçma düzenleme ile dini açıdan "kul hakkına" girilmiyor muydu?

4- Olası bir hastalık durumumda; yine uğraşacak olan hastanenin kendisi değil miydi?

Yani tüm bu yaşananlar sonucunda; hastalık ile nasıl mücadele edeceğiz bilmiyorum. Çünkü benim gittiğim bir tek hastane var. Ancak Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde binlerce hastane var. Her hastanede bu şekilde muamele ediliyor ise; hastalık ile nasıl mücadele etmeyi düşünüyoruz çok merak ediyorum.

Aynı durumu İstanbul'dan Ankara'ya döneceğim zamanda yaşadım. İstanbul'da korona testi yaptırıp, yolculuk biletimi almam gerekiyordu. Söz konusu diyaloga benzer bir konuşmayı İstanbul'da da yaşadım. Ama elde var sıfır. Bugün bir kişi, yarın milyonlarca kişi. Bu düzen böyle devam eder ise daha çok yerimizde sayacağız gibi.

Sanki hemen korona oldun ne abarttın diyenler olacaktır. Çok şükür olmadım. Allah kimseyi da sağlığı ile sınamasın ama yaşanan bu saçmalıklar hepimizin sonunu hazırlayabilir.

Koronasız sağlıklı günler dilerim...