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PCR testi zorunlu oldu, aşısızlar hastanelerin yolunu tuttu 

Birçok alanda aşı olmayanlara PCR test zorunluluğunun getirilmesiyle Diyarbakır'da vatandaşlar, test için hastanelere gitti. 
PCR testi zorunlu oldu, aşısızlar hastanelerin yolunu tuttu 

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine istinaden aşısız veya hastalığı geçirmemiş kişilerin özel araç hariç uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirlerarası seyahatler için negatif sonuçlu PCR testi uygulamasının ardından vatandaşlar, hastanenin yolunu tuttu. Başhekim Yardımcısı Dr. Yenal Karakoç, İçişleri Bakanlığı genelgesi üzerine, HES kodu üzerinden kişilerin aşısız ve hastalığı geçirmemiş olanların azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulamasının yapıldığını söyledi. Testlerin ücretsiz yapıldığını belirten Karakoç "18 yaş üzeri yolcular biletlerini HES koduyla satın alacak ve trene binerken; aşılı olanlar ve hastalığı geçirerek bağışıklık kazanmış olan yolcular, durumlarını HES uygulamasından belgeleyecek. Aşılanmamış ve hastalık geçirmemiş yolcular ise azami 48 saat öncesinde yaptırılan negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmek suretiyle seyahat edecek" diye konuştu.

'AŞI YAPMAMIŞ OKUL PERSONELLERİ PCR TESTİ YAPMAK ZORUNDA'

Dr. Karakoç, İçişleri Bakanlığı'nca 81 ilin valiliğine gönderilen genelgeyi hatırlatarak başta öğretmenler olmak üzere eğitim personeli, kantin çalışanları ile servisleri şoför ve rehber personeli gibi öğrencilerle bir araya gelecek görevlilerden aşı olmamış ya da daha önceden hastalık geçirmemiş olanlardan, haftada iki kez PCR testi isteneceğini belirterek "PCR testi sonuçları, okul idareleri tarafından gerekli işlemler yapılmak üzere kayıt altında tutulacak" dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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