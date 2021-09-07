  • BIST 1.472,540
  • Altın 484,47
  • Dolar 8,2780
  • Euro 9,8000
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 14 °C
»

PCR’ı olmayan yolda kaldı: Firmalar PCR testi yaptırmayan yolculara bilet satmadı.

Şehirlerarası yolculuk yapmak isteyen aşısız yolculara PCR testi uygulaması dün başladı. Firmalar PCR testi yaptırmayan yolculara bilet satmadı.
PCR’ı olmayan yolda kaldı: Firmalar PCR testi yaptırmayan yolculara bilet satmadı.

Türkiye’de salgınla mücadele kapsamında yeni bir dönem başladı. Şehirlerarası yolculuk yapmak isteyen aşısız yolculara PCR testi zorunluluğu getirildi. Bu kapsamda ilk uygulama dün gerçekleşti.

TEST YAPTIRMAYANA BİLET KESMEDİLER

15 Temmuz Demokrasi Otogarı’na bilet almaya gelen aşısız veya PCR testi yaptırmayan yolculara firma yetkilileri tarafından bilet satılmadı. Gelen yolcular yetkililer tarafından test olmaları için hastanelere yönlendirilirken, hareket eden otobüslerde de yolcu sayısının az olduğu gözlendi. Yolculardan Erdem Aydoğan, Moldavya’ya gideceğini dile getirerek, genelgenin çok yerinde olduğunu belirtti. Vedat Taş da Babaeski’ye gideceğini fakat aşısı olmadığı için biletini alamadığını belirterek, “Sağlık Ocağına gidip randevu almak istedik ama günü var. Bileti veremiyorlar. Devlet mobil aşı sistemini getirirse otogarlarda aşı oluruz.” dedi.

HAVALİMANLARINDA YOĞUNLUK OLUŞTU

PCR uygulaması yurt içi uçuşlarında da istendi. Dün sabah saatlerinden itibaren THY başta olmak üzere diğer uçuş firmaları görevlilerince uçuş biletleri kontrol edilerek İstanbul Havalimanı’na giriş yapan yolcular, bilet ve bagaj işlemleri için kontuarlara geldiklerinde görevliler tarafından HES uygulaması üzerinden aşılı, geçirilmiş hastalık veya 48 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR testi kontrolü yapıldı. Test yaptırmak isteyen yolcular ise İstanbul Havalimanı’ndaki PCR test merkezine yönlendirildi.

BALAYI ÇİFTİ KONTROLE TAKILDI

Eşi ile balayına gitmek için havalimanına gelen Güven Halisdemir, “Eşimin aşıları tam olduğu için o uçağa bindi. Benim ilk doz aşımı olmuştum ikincisini olmamıştım. Bu yüzden benden PCR testi istediler ve uçağa almadılar. Nevşehir’e balayına gidecektik. Uçağımı ertelettim” ifadelerini kullandı.

Hastanenin yolunu tuttular

PCR testi zorunluluğu nedeniyle aşı olmayanlar hastane yolunu tuttu. Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi’ne gelen Hayrullah Küskü “Uçak seyahatim var. Ondan dolayı test yaptırmaya geldim.” dedi. Seçkin Babacan da iş yerinin istediği PCR zorunluluğu nedeniyle aşı yaptıracağını aktardı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Japonya'da Kovid-19'a karşı OHAL'in süresi uzatılacak07 Eylül 2021 Salı 10:17
  • Yaya geçidi çizildi ama bariyerlerden geçit yok07 Eylül 2021 Salı 10:14
  • İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri07 Eylül 2021 Salı 10:13
  • Boy yasağına aykırı avlanan 7 ton istavrite el konuldu07 Eylül 2021 Salı 10:09
  • Ata binen, voleybol oynayan arıza ekipleri07 Eylül 2021 Salı 10:01
  • Katar'dan insani yardım taşıyan üçüncü uçak Afganistan'ın başkenti Kabil'e ulaştı07 Eylül 2021 Salı 09:59
  • Sahte aşı kartı operasyonu! 3 hemşire tutuklandı07 Eylül 2021 Salı 09:49
  • İşte girilemez denilen Vardak07 Eylül 2021 Salı 09:41
  • PCR’ı olmayan yolda kaldı: Firmalar PCR testi yaptırmayan yolculara bilet satmadı.07 Eylül 2021 Salı 09:36
  • Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid: Kadınların taleplerini dinliyoruz07 Eylül 2021 Salı 09:32
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti