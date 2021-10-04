Pedallar kalpler için döndü

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Dünya Kalp Günü’nde kalp hastalıklarına dikkat çekmek, daha sağlıklı bir yaşam için hareketlilik ve bisikletli yaşam farkındalığının oluşmasına katkı sağlamak amacıyla bisikletçilerle bir araya geldi.

Ankara Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği ve İnsanca Yaşam ve Demokratik Toplum Derneği iş birliğinde Dünya Kalp Günü dolayısıyla düzenlenen “Kalbin İçin Pedalla Dünya Kalp Günü Bisiklet Turu” Yenimahalle Belediyesi’nin destekleriyle gerçekleşti.

Belediye hizmet binası önünde toplanan profesyonel ve gönüllü bisikletçiler, Yenimahalle turu yaparak Ragıp Tüzün Parkı’nda mola verdikten sonra Atatürk Orman Çiftliği Gazi Park’a kadar pedal çevirmeye devam etti.

Bisiklet sağlığa yarar, ekonomiye de katkı sağlıyor.

Yenimahalle Belediyesi hizmet binası önünde sporcularla bir araya gelerek etkinliği başlatan Yaşar, bisiklet sporuna Türkiye’de yeteri kadar önem verilmediğinden yakındı. Bisikletin sadece bir ulaşım aracı olmadığını hatırlatan Başkan Yaşar, “Bisiklet sporu sağlık açısından bireylere, ekonomik açıdan da ülkelere büyük katkı sunuyor” dedi.

Yenimahalle’de spora önem veriyoruz.

Bisiklet sporu konusunda bugüne kadar yerel yönetimlerin gereken önemi göstermediğinin de altını çizen Yaşar, “Büyükşehirlerimizde ve ilçelerimizde bu spora önem vermeliyiz. Kalp sağlığımızı korumak için de sporun önemi çok büyük. Bizler de mahallelerimizde sporun hemen her branşının yapılabileceği gerek tesis gerek açık alan düzenlemelerini yaptık, yapmaya devam ediyoruz. İnsanlarımızın sağlıklı olmasını için elimizden geleni yapıyoruz. Dünya Kalp Günü kapsamında bu sporun tanıtılmasını sağlayan ve emeği geçen herkese de teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Katılımcılarla hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Yaşar’a Ankara Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği Başkanı Murat Yumrutaş da günün anısına kalbin için pedalla bafı hediye etti.