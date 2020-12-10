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Pedallar Mogan Gölü’ne doğru sürülecek

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek 1. Etap Bisiklet Yolu Projesi’nin tamamlanarak hizmete açıldığının müjdesini verdi.
Pedallar Mogan Gölü’ne doğru sürülecek

1.Etap Bisiklet Yolu Projesi’nin tamamlanmasıyla birlikte Gölbaşı Mogan Gölü’nün güzellikleri eşliğinde bisiklet sürme keyfini Gölbaşılı vatandaşlara yaşatan Başkan Ramazan Şimşek, projenin Gölbaşı’na hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu. İlçede hayata geçen bu proje sayesinde vatandaşları sağlıklı yaşama teşvik ettiklerini söyleyen Başkan Ramazan Şimşek “Projemiz sayesinde vatandaşlarımız sosyal aktivitelerini rahatlıkla yapabilecek, şehrin gürültüsünden uzakta doğa ile iç içe bisiklet sürebilecekler. Bu kapsamda projelerimizde devam edecek” dedi.

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Gölbaşılılar hizmetten memnun
Yapılan çalışmalardan dolayı duydukları memnuniyetleri dile getiren vatandaşlar ise; “Aileler için çok güzel bir alan oldu. Gölün temizliği ile Belediye Başkanımız çok ilgilendi. Şimdi de hayata geçen bisiklet yolumuz, yürüyüş alanlarımız ile ailelerimiz ile keyifle vakit geçiriyoruz” dedi. Bir başka vatandaş ise daha önce yaşadığı zorlukları dile getirerek “Yürüyüş yapma imkânımız olmuyordu. Her yer toz topraktı. Şimdi bisiklet ve yürüyüş yollarında çocuklarımız torunlarımız rahatlıkla bisikletlerini sürebiliyor.”

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