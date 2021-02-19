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Pegasus, Ukrayna'nın Odessa kentine 28 Mart'ta uçuş başlatacak

Pegasus Hava Yolları, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Ukrayna'daki 5. uçuş noktası olan Odessa'ya 28 Mart'tan itibaren uçuş başlatacak.
Pegasus, Ukrayna'nın Odessa kentine 28 Mart'ta uçuş başlatacak

Pegasus Hava Yolları, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Ukrayna'daki 5. uçuş noktası olan Odessa'ya 28 Mart'tan itibaren uçuş başlatacak.

Pegasus'tan yapılan açıklamaya göre, hava yolu şirketi, İstanbul ile Odessa şehrini birbirine bağlıyor.

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Odessa'ya haftanın iki günü düzenlenecek seferlerinin ilki, 28 Mart'ta icra edilecek.

Pegasus'un Kharkiv, Kiev, Lviv ve Zaporijya'dan sonra Ukrayna'daki 5. uçuş noktası olan Odessa'ya uçuşları, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Odessa'ya perşembe ve pazar saat 16.20’de, Odessa Uluslararası Havalimanı'ndan İstanbul'a ise aynı günler saat 18.45'te düzenlenecek.

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