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Pekcan: 2021'de en etkin ve hızlı toparlanan ülkeler arasında yer alacağımızı değerlendiriyoruz

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "2021'de dış pazarlarımızdaki koşulların iyiye gitmesiyle en etkin ve hızlı toparlanan ülkeler arasında yer alacağımızı değerlendiriyoruz." dedi.
Pekcan: 2021'de en etkin ve hızlı toparlanan ülkeler arasında yer alacağımızı değerlendiriyoruz

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, video konferansla katıldığı "Mücevher İhracatının Liderleri Ödül Töreni"nde yaptığı konuşmada, "2021'de dış pazarlarımızdaki koşulların iyiye gitmesiyle en etkin ve hızlı toparlanan ülkeler arasında yer alacağımızı değerlendiriyoruz." dedi.

Bakan Pekcan "Önümüzdeki dönemde, küresel emtia ve finansal piyasalardaki dengelenmeyle altın ticaretimizin daha makul bir trende girmesini öngörüyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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