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Pekcan: Serbest Ticaret Anlaşması Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki ticari gelişimin en büyük teminatı olacak

Ticaret Bakanı "Serbest Ticaret Anlaşması, önümüzdeki dönemde Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki ticaretimizin gelişiminin en büyük teminatı olacak." dedi.
Pekcan: Serbest Ticaret Anlaşması Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki ticari gelişimin en büyük teminatı olacak

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması İmza Töreni'ne video konferans ile katılarak, "Bugün, Türkiye-Birleşik Krallık ilişkileri bakımından önemli ve tarihi bir günü yaşıyoruz." dedi.

Bakan Pekcan, "Serbest Ticaret Anlaşması, önümüzdeki dönemde Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki ticaretimizin gelişiminin en büyük teminatı olacak." diye konuştu.

Ticaret Bakanı Pekcan, şöyle devam etti:

"STA ile Birleşik Krallık ile aramızdaki ticaret yapısıyla ilgili bir belirsizlik kalmayacak. Ticaretimiz inanıyorum daha da gelişecek.

(BK ile STA) Gümrük Birliği'nin 25 yılda getirdiği kazanımları korurken, ilişkilerimizi daha da derinleştirme yönünde ilk adımı atıyoruz."

"Serbest Ticaret Anlaşması tüm sanayi ve tarım ürünlerini içeriyor"
Pekcan, "Bugün iş insanlarımızın beklentilerini karşılamanın ve onlara verdiğimiz sözü yerine getirmenin memnuniyetini yaşıyoruz. İş insanlarımız gönül rahatlığıyla bizim için her açıdan kritik bir pazar olan İngiltere ile ticaretlerini sürdürebilirler." dedi.

Ticaret Bakanı Pekcan, "Taraflar olarak 'tarifesiz' STA hedeflemiştik, bu gerçekleşti. Anlaşma, tüm sanayi ve tarım ürünlerini içeriyor." diye konuştu.

"Anlaşma 1 Ocak 2021 tarihinde devreye girecek"
Bakan Pekcan, Serbest Ticaret Anlaşması'nın 1 Ocak 2021 tarihinde devreye gireceğini ve hiçbir süre kaybının olmayacağını belirterek, şunları kaydetti:

Anlaşma olmasaydı, Birleşik Krallık'a yaptığımız ihracatın yaklaşık yüzde 75’i vergi yüküyle karşı karşıya kalacak, yaklaşık 2,4 milyar dolara varan bir zararımız olacaktı. Bu risk an itibarıyla ortadan kalkmıştır.

STA, Türkiye ve Birleşik Krallık ilişkileri bakımından yeni ve çok özel bir kilometre taşı. Anlaşma, mevcut ticari ve ekonomik ilişkilerimizin çerçevesinin korunması ve geliştirilmesi konusunda hükümetlerimiz arasındaki ortak anlayış ve iradenin bir sonucudur."

Kaynak: Haber Kaynağı
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