Pelerinsiz kahramanlar Başkent'te

3 gün süren kurtarma tatbikatları ve eğitim programına AKUT, ANDA ve TAMGA arama kurtarma ekiplerinin yanı sıra Karabük, Kastamonu ve Çankırı İtfaiye Meslek Yüksek Okulu öğretmenleri de katıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, geleneksel olarak düzenlediği ‘Arama Kurtarma Günleri’nin 4.’süne 23-25 Mart tarihleri arasında ev sahipliği yaptı.

Ankara İtfaiyesi İskitler Merkez İstasyonu’nda hayatını kaybeden itfaiyecilerin anısına saygı duruşuyla başlayan programa; Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu, Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Mutlu Gürler ile İtfaiye Daire Başkanı Salih Kurumlu da katıldı.

ARAMA KURTARMA TATBİKATLARLA 3 GÜN SÜRDÜ

Arama Kurtarma Günlerinin ilk gününde kaza yapan araçlarda kurtarma faaliyetleri eğitimi verilirken, özel bir firma tarafından da 26 ilden gelen 60 itfaiyeci, AKUT, ANDA ve TAMGA arama kurtarma temsilcileri ile Karabük, Kastamonu ve Çankırı İtfaiye Meslek Yüksek Okulu öğretmenlerine çeşitli ekipmanlar tanıtıldı.

Arama Kurtarma Günlerinin 2.’inci gününde ise Ankara İtfaiyesi Sualtı Arama Kurtarma ekipleri, Mavi Göl’de hem brifing verdi hem de su üstü ve su altında kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi. Tatbikat dalgıçların Türk Bayrağı ve Ankara İtfaiyesi bayrağını açmasıyla sona erdi. 3 gün süren program Ankara İtfaiyesi Konferans Salonu’nda eğitim çalışmalarının ardından kule-saha tatbikatı ile tamamlandı.

“İTFAİYECİLİK KUTSAL BİR MESLEK”

İtfaiyecilik mesleğini kutsal bir meslek olarak nitelendiren Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Yangın söndürme ve kurtarmaya ilişkin yeni teknolojilerin ortak bir platformda tanıtılması amacıyla düzenlenen bu etkinlik son derece önemlidir. 26 ilin temsilcilerinin katıldığı etkinlikte 2 büyük firma teknolojiler konusunda bilgilendirmeler yapmıştır. Kamu yönetimlerinde artık kriz yönetimi öne çıkmaya başlamıştır. Bu anlamda itfaiye bu kriz yönetiminin tam merkezinde bulunmaktadır. İtfaiyeniz ne kadar etkinse kriz merkezinde de o kadar etkinsinizdir. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak da bizlerde Sayın Mansur Yavaş’ın liderliğinde bu etkinliğimizi artırmak için her türlü etkinliğin içinde bulunmaya devam edeceğiz.”

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Salih Kurumlu da, “Amacımız bütün illerde bir standardın olması. Çünkü hepimizin hemen hemen aynı sorunları var ve teknolojik gelişmeyi sağlayıp yetkin personelle müdahale etmek gerekiyor. Yetkin personel, araç-gereç ekipmanları ve istasyonlar çok önemli. Bu tarz çalışmalara Arama Kurtarma birliklerini de katıp daha faydalı hale getirmeyi istiyoruz” diye konuştu.

“İTFAİYE TEŞKİLATI BELEDİYENİN CAN DAMARIDIR”

İtfaiye Teşkilatı’nın belediyenin can damarı olduğunu ifade eden Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Mutlu Gürler ise Başkent’te birçok ilden gelen itfaiyecilerin ortak tatbikatlarını izleyerek, şöyle konuştu:

“Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığımızın tecrübeli itfaiye erleri bugüne kadar özellikle deprem konusunda çok ciddi sınavlar vermiştir. Birçok ildeki farklı belediyelerde görev yapan ekipleri Ankara’da ortak bir çalışmaya davet ettik. Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında itfaiye birlikleri ve arama kurtarma timleri sahadaki en önemli güçlerimizden bir tanesidir.”

ARAMA KURTARMA GÜNLERİNE TAM NOT

Türkiye’nin dört bir yanından Ankara’ya gelerek bilgi paylaşımı yapan ve ortak tatbikatlara katılan itfaiyeciler, arama kurtarma günlerine tam not verdiler:

-Yusuf Özbek (Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Merkez İdare Amiri): “Bizler için faydalı bir eğitim oldu. Ankara İtfaiyesi’ne bizi davet ettiği için teşekkür ediyoruz.”

-Mehmet Enes Sezen (Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı): “Malzeme ve ekipman konusunda çok faydalı bir eğitim oldu.”

-Kasım Yıldız (Mersin Büyükşehir Belediyesi Afet Arama Kurtarma Amiri): “Böyle bir etkinliğe ilk defa katıldım. İtfaiyecilik sadece bir yangın değil arama kurtarma çalışmalarının da olduğu bir meslek. Burada arama kurtarma faaliyetleri konusunda bizleri bilgilendiren Ankara Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederim.”

-Necdet Dinç (Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı): “Arama Kurtarma Günlerine ilk kez katıldım. Çok faydalı geçti bizler için.”

-Varol Biçer (ANDA Arama Kurtarma): “Arama kurtarma malzemelerinin daha gelişmiş halini gördük. Bizler için faydalı bir eğitim oldu, emeği geçen herkese teşekkür ederim.”

-Mehmet Kılıç (Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Eğitim Birimi Amiri): “Türkiye çapında yapılan bu etkinliği çok beğendim. Daveti alır almaz büyük bir heyecanla Ankara’ya geldik. Yeni teknolojilere açık olan bir il olarak bu yenilikleri destekliyoruz.”

-Gazi Karadeniz (Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı): “Beklediğimizin üstünde bir eğitim ve karşılama oldu. Hem şahsım hem de İtfaiye Daire Başkanlığım adına emeği geçenlere teşekkür ediyorum.”

-Alparslan Çelik (İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı): “Arama Kurtarma Günlerine bizi de davet eden Ankara Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederim. Karşılıklı bilgilerimizi paylaşma şansı yakaladık.”