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Pençe 3'ten acı haber: Keşif sırasında şehit oldu

MSB, Pençe-3 Harekatında keşif sırasında rahatsızlanan askerin şehit olduğunu açıkladı.
Pençe 3'ten acı haber: Keşif sırasında şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Keşif ve gözlem sırasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan askerin şehit olduğunu bildirdi.

KEŞİF SIRASINDA RAHATSIZLANDI

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Pençe-3 Harekatında görevli bir kahraman silah arkadaşımız, 28 Ekim 2019 tarihinde keşif ve gözetleme faaliyeti esnasında rahatsızlanmış ve helikopterle kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” ifadeleri kullanıldı.

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