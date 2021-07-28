Pençe Harekatı bölgesinde şehit olan askerler için Hakkari'de tören düzenlendi

Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Teğmen Ali Rıza Özcücük ve Piyade Uzman Çavuş Sergen Güçlüer için Hakkari'de tören düzenlendi.