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Pençe Harekatı'nda 4 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-3 Harekatı kapsamında icra edilen operasyonda, 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Pençe Harekatı'nda 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Pençe-3 Harekatı'nda 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. 

Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada, Pençe-3 Harekatı'nın Irak'ın kuzeyinde planlandığı gibi başarıyla devam ettiği, terör örgütü PKK'ya ait terörist, silah, mühimmat, sığınak ve barınakları arama-tarama ve imha çalışmalarının sürdürüldüğü belirtildi. 

Komandoların Haftanin bölgesinde kış üslenmesine girme hazırlığı yapan bir grup bölücü terörist tespit ettiği bildirilen açıklamada, "teslim ol" çağrılarına ateşle karşılık veren teröristlere düzenlenen operasyonda 4 PKK'lının etkisiz hale getirildiği vurgulandı.

Çatışma bölgesinde yapılan arama tarama faaliyetlerinde ele geçen silah ve malzemelerden etkisiz hale getirilen terörist sayısının artabileceğinin ifade edildiği açıklamada, komandoların temas araması faaliyetinin daha geniş bir bölgeyi kapsayacak şekilde genişletildiği, operasyonlara güvenlik korucuları ve taarruz helikopterlerinin de destek verdiği kaydedildi.

Bölgede, operasyonların son terörist etkisiz hale getirilince kadar aralıksız devam edeceği vurgulanan açıklamada, ele geçirilen silah, mühimmat ve malzemeler ise şöyle sıralandı:

"Şarjörleri ve mühimmatlarıyla birlikte M16 silah, 4 adet AT4 lançer, 4 adet Kalaşnikof, 1 adet RPG-7, 6 adet RPG-7 antitank mühimmatı, 5 adet RPG-7 sevk fişeği, 21 adet el bombası, 6 adet termal kıyafet, 3 adet hücum yeleği, Go-Pro kamera, bir ses kayıt cihazı, pil bloğu, 400 adet 5x55 mühimmat, 26 adet şarjör."

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