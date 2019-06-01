Pençe Harekatı'nda sıcak dakikalar: Etkisiz hale getirildiler

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekâtı'nda 3 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde planlandığı şekilde başarıyla devam eden Pençe Harekâtı'nda 3 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece harekâtın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 22 oldu" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ayrıca, 'Pençe Harekâtı kapsamında Hakurk bölgesinde girilen teröristlere ait sığınak ve mağaralarda çok miktarda ağır ve hafif silah mühimmatı ile yaşam malzemeleri ele geçirildi.' denildi.