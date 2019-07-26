  • BIST 102.045
  • Altın 259,306
  • Dolar 5,6822
  • Euro 6,3316
  • Ankara 21 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 22 °C
»

Pençe Harekatı'nda teröristlerin yaşam kaynağına darbe

Irak'ın kuzeyinde PKK terör örgütüne karşı devam eden operasyonlar neticesinde çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
Pençe Harekatı'nda teröristlerin yaşam kaynağına darbe

Terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlar devam ediyor. 

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde;

Başarıyla devam eden Pençe Harekâtı’nda teröristler tarafından kullanıldığı tespit edilen mağarada 1 Adet AT4 tanksavar silahı, bir Zagros keskin nişancı silahı, bir Dragunov keskin nişancı silahı, bir HK-33 piyade tüfeği, üç AK-47 piyade tüfeği, iki BKC makineli tüfek, bir termal dürbün, bir Dragunov keskin nişancı silahı dürbünü, bir Yaesu büyük telsiz (sözde liderler tarafından kullanılan), piyade tüfeği mühimmatı, EYP yapımında kullanılan çeşitli malzemeler ve örgütsel döküman  ele geçirilmiştir. Mağaraya yakın gömülü depoda ise 100 litrelik bidonlar içerisinde olmak üzere; bir bidon sıhhi malzeme, bir bidon hazır gıda bulunmuştur. 

Ele geçirilen malzemeler komandolarımız tarafından yerinde imha edilmiştir.

 

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye ve dünya gündemi 26 Temmuz 201926 Temmuz 2019 Cuma 09:28
  • Ünlü iş adamı Murat Dedeman hayatını kaybetti26 Temmuz 2019 Cuma 09:27
  • Yunanistan harekete geçti: Türkiye'ye iade kararı26 Temmuz 2019 Cuma 09:00
  • Su Kesintisi 26 Temmuz 2019 Ankara - ASKİ26 Temmuz 2019 Cuma 08:26
  • ABD'den tepki çeken idam kararı26 Temmuz 2019 Cuma 02:06
  • Dendias: Türkiye'ye zeytin dalı uzattık, cevap bekliyoruz26 Temmuz 2019 Cuma 02:02
  • En fazla çocuk ‘ateşkeste’ öldü26 Temmuz 2019 Cuma 01:53
  • "Hürmüz Boğazı'ndaki durum endişe verici"26 Temmuz 2019 Cuma 01:52
  • ABD donanması da Hürmüz'e iniyor26 Temmuz 2019 Cuma 01:51
  • 200 ev kül oldu26 Temmuz 2019 Cuma 01:50
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti