Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başlatılan "Pençe Harekatı"nda yaralanan 2 askerin şehit olduğu bildirildi.

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başlatılan "Pençe Harekatı"nda yaralanan 2 asker şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Hakurk'ta 27 Mayıs'ta başlatılan "Pençe Harekatı"nda, PKK'lı teröristlerce bölgeye önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu 2 askerin yaralandığı hatırlatıldı.

Yaralı askerlerin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtilen açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allahtan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

Şehit Taşhan'ın ailesine acı haber ulaştı

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yürütülen Pençe Harekatı'nda, PKK'lı teröristlerce bölgeye önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu 28 yaşında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mehmet Taşhan'ın Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde yaşayan ailesine acı haber verildi.

Şehidin babası Halis ve annesi Ayşe Taşhan'ın Cumhuriyet Mahallesi'nde ikamet ettiği eve gelen Türkoğlu Kaymakamı Gürbüz Saltaş, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ümit Karademir ve Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, şehadet haberini yakınlarına verdi.

Bekar olan Taşhan'ın şehadet haberinin duyulmasının ardından babaevi ile evin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.

Taşhan'ın naaşı Kahramanmaraş'a getirildi

Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığındaki törenin ardından Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçakla Kahramanmaraş Havalimanı'na getirilen 28 yaşında şehit Taşhan'ın Türk bayrağına sarılı naaşını, şehidin annesi Ayşe ve babası Halis Taşhan ile Kahramanmaraş Vali Yardımcısı Bayram Öz, Garnizon Komutanı Albay Adnan Köşker, İl Jandarma Komutanı Albay Cafer Öz, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Dulkadiroğlu Kaymakamı Kadir Okatan, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş ve diğer ilgililer karşıladı.

Şehidin tabutu askeri uçaktan alınarak askerlerce bir süre omuzda taşındıktan sonra büyükşehir belediyesi cenaze aracına konuldu.

Necip Fazıl Şehir Hastanesi morguna kaldırılan şehidin naaşı, yarın Türkoğlu ilçesinde toprağa verilecek.

Bu arada, şehit Taşhan'ın 3 kardeşi olduğu, şehidin babasının engelli oluşu nedeniyle ailesinin geçimini sağladığı, kardeşlerini okuttuğu, kardeşlerinden Ahmet Taşhan'ın (26) da İzmir'de askeri okulda okuduğu öğrenildi.

Oktay'dan şehitler için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yürütülen Pençe Harekatı'nda şehit olan askerlere rahmet diledi.

Oktay, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Irak'ın kuzeyine yönelik Pençe Harekatı'nda şehit düşen kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Ülkemizin huzuruna kast eden teröristlere sınır tanımadan en ağır darbe vurulacaktır." ifadelerini kullandı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Irak'ın kuzeyinde yürüttüğü Pençe Harekatı'nda PKK'lı teröristlerce önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu Piyade Teğmen Raşit Aydın ve Piyade Uzman Çavuş Mehmet Taşhan şehit olmuştu.