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Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, harekat bölgesinde, bugün teröristlerle çıkan çatışmada bir askerin yaralandığı ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.
Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu

Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden yapılan yazılı açıklamada, harekat bölgesinde, bugün teröristlerle çıkan çatışmada bir askerin yaralandığı ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.

Bölgede tespit edilen hedeflerin SİHA’lar ve ateş destek vasıtaları ile yoğun şekilde ateş altına alındığı, hedeflerin tahrip edilerek 4 teröristin de etkisiz hale getirildiği bildirilen açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

Bakan Akar, başsağlığı mesajı yayımladı
Bu arada Bakanlığın Twitter hesabından, Bakan Hulusi Akar'ın başsağlığı mesajı da yayımlandı.

Operasyon sırasında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ömer Kahya'nın fotoğrafını paylaşan Akar, mesajında şunları kaydetti:

"Silah arkadaşımız, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde 19 Haziran 2020 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada yaralanmış, sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."

Şehit Uzman Onbaşı Ömer Kahya'nın ailesine şehadet haberi ulaştı
Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde şehit olan Uzman Onbaşı Ömer Kahya'nın (23) Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki ailesine şehadet haberi verildi.

Kahya'nın şehadet haberini, Mehmet Emin Arıkoğlu Mahallesi'nde yaşayan annesi Fadıma ve baba Mehmet Kahya'nın yaşadığı eve giden Pazarcık Kaymakamı Adil Nas, Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Abdulkadir Yağar ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetleri İl Müdürü Mutlu Kaya verdi.

Şehidin yakınları Türk bayrağı asılan baba evine geldi.

Bekar olan şehidin, yarın mahalle mezarlığında toprağa verilmesinin planlandığı öğrenildi.

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