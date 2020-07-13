Pençe-Kaplan Operasyonunda arama tarama faaliyetleri sürdürülüyor

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında teröristlere ait silahlar ile el yapımı patlayıcı (EYP) yapımında kullanılan çok miktarda madde ve malzemenin ele geçirildiğini bildirdi.