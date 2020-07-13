Pençe-Kaplan Operasyonunda arama tarama faaliyetleri sürdürülüyor

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında teröristlere ait silahlar ile el yapımı patlayıcı (EYP) yapımında kullanılan çok miktarda madde ve malzemenin ele geçirildiğini bildirdi.
13 Temmuz 2020 Pazartesi 12:31
Milli Savunma Bakanlığından (MSB),yapılan açıklamaya göre, operasyon kapsamında EYP deposu olarak kullanılan sığınaklar tespit edildi.
Arama tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK'ya ait 2 Doçka uçaksavar silahı, 2 el bombası ile EYP yapımında kullanılan çok miktarda patlayıcı madde ve malzeme ele geçirildi.
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