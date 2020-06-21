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'Pençe-Kaplan Operasyonu'nda yürek yakan haber

TSK’nın Irak’ın kuzeyinde gerçekleştirdiği 'Pençe-Kaplan Operasyonu’nda bir asker daha şehit oldu.
'Pençe-Kaplan Operasyonu'nda yürek yakan haber

MSB'den yapılan açıklamada, "Kaplan Operasyonu bölgesinde, 21 Haziran 2020 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur" denildi.

MSB'nin açıklaması şöyle:

"Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde, 21 Haziran 2020 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Onbaşı Ertuğrul Köse yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Bahse konu çatışmada bölücü terör örgütü mensubu 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

19 Haziran günü, Piyade Uzman Onbaşı Ömer Kahya'nın da operasyonda şehit olduğu açıklanmıştı.

 Söz konusu operasyon 17 Haziran tarihinde başlamıştı.

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