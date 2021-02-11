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Pençe Kartal-2 Harekatı'nda yaralanan bir asker daha şehit oldu

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde başlatılan Pençe Kartal-2 Harekatı'nda dün teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan bir asker daha şehit oldu.
Pençe Kartal-2 Harekatı'nda yaralanan bir asker daha şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, harekatta yaralanan ve hastaneye sevk edilen askerin kurtarılamayarak bugün şehit düştüğü belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da şehit Komando Yüzbaşı Ertuğ Güler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Akar, mesajında, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadelerini kullandı.

Bakanlık, Pençe Kartal-2 Harekatı'nda dün 2 askerin şehit olduğunu, 4 askerin yaralandığını bildirmişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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