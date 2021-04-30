Pençe Yıldırım harekatında 2 asker şehit

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe Yıldırım harekatında 2 askerin şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe Yıldırım Harekâtı kapsamında 28 Nisan 2021 tarihinde güdümlü tanksavar silahı ile yapılan saldırıda yaralanarak hastaneye sevk edilen 1 kahraman silah arkadaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 30 Nisan 2021 tarihinde şehit olmuştur" denildi.

Açıklamada ayrıca, "Pençe Yıldırım Harekâtı kapsamında icra edilen ikmal faaliyeti sırasında, 30 Nisan 2021 tarihinde helikopterden iniş esnasında 1 kahraman silah arkadaşımız düşme sonucu yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 30 Nisan 2021 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olaylarda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadeleri kullanıldı.

BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe Yıldırım harekatında şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Kırmızı ve Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Toprak için başsağlığı mesajı yayımladı. Bakanlığın Twitter hesabından paylaşılan başsağlığı mesajında Bakan Akar, "Kahraman silah arkadaşlarımız, 30 Nisan 2021 tarihinde şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadesini kullandı.

ŞEHİDİN EVİ TÜRK BAYRAKLARIYLA DONATILDI

PKK’lı teröristlerin saldırısında yaralanan Uzman Çavuş Mehmet Kırmızı, tedavi gördüğü Ankara'da, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde şehit oldu. Şehidin acı haberi, Ceyhan ilçesi Şanözbilen Mahallesi'nde yaşayan ailesine ulaştı. Şehidin evinin olduğu sokak Türk bayraklarıyla donatıldı.

4 AY ÖNCE NİŞANLANMIŞ

Anne Aliye Kırmızı, çocukları Yasemin ve Fehmi ile birlikte şehit oğlunun cenazesini karşılamak için Adana Havalimanı'na gitti. 4 ay önce nişanlandığı belirtilen Mehmet Kırmızı’nın babası Zeynel ile ağabeyi Sedat Kırmızı'nın ise Ankara’da oldukları kaydedildi.

KAYMAKAM YILMAZ, ACI HABERİ PAYLAŞTI

Ceyhan Kaymakamı Bayram Yılmaz, Mehmet Kırmızı'nın şehit olduğu haberini sosyal medya hesabından paylaştı. Kırklareli Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı emrinde görev yapan şehit Mehmet Kırmızı'nın Hakkari - Otluca bölgesinde görevlendirildiğini kaydeden Yılmaz, "28.04.2021 günü arazide arama tarama sırasında yapılan füze tacizinde ağır yaralanan, aslen Hatay Altınözü'nden, Ceyhan ilçemiz merkez nüfusuna kayıtlı İstihkam Uzman Çavuş Mehmet Kırmızı, tedavi gördüğü Ankara GATA Hastanesi'nde şehit olmuştur. Allah'ım sonsuz rahmet eylesin, ailesine sabır versin. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Adana Valiliği, şehit Uzman Çavuş Mehmet Kırmızı’nın cenazesinin, yarın öğlende Ceyhan ilçesinde Asri Mezarlığı şehitliğinde defnedileceğini açıkladı.

ŞEHİT ANNESİ, ACI HABERİ ZİYARETİNE GİTTİĞİ DİĞER OĞLUNUN EVİNDE ALDI

Irak’ın kuzeyinde terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen Pençe Yıldırım operasyonunda şehit olan Sözleşmeli Er Müslim Toprak'ın (25) annesi Latife Toprak, acı haberi, ziyaretine geldiği Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaşayan diğer oğlunun evinde aldı.

Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Refik Levent Tezcan, ilçenin Piyalepaşa Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda yaşayan şehit Sözleşmeli Er Müslim Toprak'ın ağabeyi Remzi Toprak'ın evine giderek, misafirliğe gelen annesi Latife Toprak'a acı haberi verdi. Şehit askerin ağabeyinin evine Türk Bayrağı asıldı. Rahatsızlanan şehidin annesi Latife Toprak, sağlık kontrolü için Gölcük Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Şehidin annesinin daha sonra İstanbul'a götürüleceği bildirildi.

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Ailesi İstanbul’da ikamet ediyor. Annesi, şehidin ağabeyinin yanına geldiği için kendisine biz şehit haberini ulaştırdık. Rahmet dileklerimizi, sabır dileklerimizi ilettik. Şehidimizin cenazesi yarın İstanbul'da Edirnekapı Şehitliğinde defnedilecek. Cenaze Ataşehir Camii'nden kalkacak" dedi.