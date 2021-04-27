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Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda bir asker şehit oldu, bir asker yaralandı

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinin açıklamasında, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Yıldırım Operasyonu kapsamında, dün Mehmetçik ile teröristler arasında çatışma çıktığı belirtildi.
Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda bir asker şehit oldu, bir asker yaralandı

Çatışmada bir askerin şehit olduğu, el yapımı patlayıcıya (EYP) basan bir askerin ise yaralandığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için acil şifalar dileriz.

Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında şehit sayımız iki olmuştur."

Bakan Akar, şehit er için taziye mesajı yayımladı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Çalım için taziye mesajı yayımladı.

Bakan Akar'ın Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından paylaşılan mesajında, Çalım'ın 26 Nisan'da şehit olduğu belirtildi.

Akar, mesajında "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadesini kullandı.

"Sizi toprağa değil yüreğimize gömdük. Vatan size minnettardır." başlığıyla yayımlanan mesajda, şehit Çalım'ın fotoğrafına da yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada bir askerin şehit olduğunu, bir askerin de yaralandığını duyurmuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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