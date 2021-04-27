Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda şehit olan asker için Hakkari'de tören düzenlendi

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda şehit olan Piyade Teğmen Mehmet Kıvık için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde tören gerçekleştirildi.