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Pendik D-100 Karayolu'nda otomobil alev alev yandı

PENDİK D-100 Karayolu'nda seyir halinde ilerleyen otomobil bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.
Pendik D-100 Karayolu'nda otomobil alev alev yandı

Olay, saat 17.00 sıralarında Pendik D-100 Karayolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Sürücü Nejdet Aksu, eşi ve çocuğu ile birlikte D-100 Karayolu'nda ilerlediği sırada otomobil, bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Trafikteki diğer sürücüler durumu fark ederek Aksu'yu uyardı. Aracını kenara çeken Aksu, ailesiyle birlikte hemen otomobilden indi. Alev alev yanan otomobile ilk müdahale yangın tüpleriyle yapıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen trafik polisleri D-100 Karayolu İstanbul istikametini trafiğe kapattı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan otomobili söndürdü. Olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken araçta hasar meydana geldi.  

Otomobil sürücüsü Nejdet Aksu, “Seyir halindeyken sol taraftan bir ses geldi. Daha sonra arkadaki araç beni uyardı. Yaklaşık 100 metre sonra sola çektim. Alevlenmeye başladı. Bizim tüp ufaktı onunla söndüremedik. Yüzlerce arabaya yalvardım bir tanesi yangın tüpü vermedi. İki hafta önce de böyle bir kaza geçirdik. Bu ikinci araba." dedi.

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