  • BIST 1.336
  • Altın 459,236
  • Dolar 7,8750
  • Euro 9,3672
  • Ankara 9 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 5 °C
»

Pendik'te 24 kişiye maske cezası

İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından dün akşam yayınlanan genelge ile yoğunlaştırılmış koronavirüs denetimleri başladı. Pendik'te maske takmayan veya maskesini yanlış takan 24 kişiye toplam 21 bin 600 lira ceza kesildi.
Pendik'te 24 kişiye maske cezası

İçişleri Bakanlığı tarafından dün akşam 81 il valiliğine gönderilen genelge ile 26-29 Kasım tarihlerinde dört gün boyunca vatandaşların yoğun olduğu yerlerde ve toplu ulaşımda yoğunlaştırılmış denetimler yapılacak. Denetimler kapsamında Pendik'te trafiğe kapalı Gazipaşa Caddesi'nde maskesiz gezen ve maskesi çene altında olan kişilere yönelik denetim yapıldı. Toplu alanlarda kurallara uymayan ve maske takmayan 24 kişiye, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu çerçevesinde toplam 21 bin 600 lira ceza kesildi. Caddede maskesini takmayan bazı vatandaşların polis denetimini görünce veya kameraları görünce maskelerini taktıkları görüldü. 
 

NEFES ALAMIYORUM O YÜZDEN MASKEMİ ÇENEMİN ALTINA GETİRDİM

Maskesi çene altında olması nedeniyle ceza kesilen bir kişi polis ekipleriyle yaşadığı diyalog kameraya yansıdı. Vatandaş 'Ben astım hastasıyım. Maskemi aşağı indirdim ama takılıydı. Ağzımdan nefes de mi almayayım? Maskem takılıydı. Nefes alamıyorum arada sırada o yüzden çene altıma getiriyorum maskemi öyle nefes alıyorum" dedi. Polis ekipleri ise “"Aşağıdan yukarıya gelirken maskeniz çene altındaydı. Maskeniz ağızınızda takılı değildi.' diyerek cezai işlem uyguladı. 


 

MASKESİZ DOLAŞAN BİR VATANDAŞ POLİSE BİR MASKE VERİRSENİZ TAKARIM, DEDİ 

Polis ekiplerinin durdurarak “Toplu alanlarda maske takılması gerektiğini biliyor musunuz? " diye sorduğu maskesiz vatandaş, “Biliyorum da bir maske verirseniz takarım" cevabını verdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Meclis Başkanı Şentop: BM kuruluş misyonlarını yerine getirmekten çok uzak26 Kasım 2020 Perşembe 14:40
  • Bakırköy Belediyesi'ne protesto eylemi26 Kasım 2020 Perşembe 14:40
  • Yaban keçisini vuran kişiye 27 bin 777 TL ceza26 Kasım 2020 Perşembe 14:37
  • Pendik'te 24 kişiye maske cezası26 Kasım 2020 Perşembe 14:36
  • Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den kadrolu işçi alımı müjdesi26 Kasım 2020 Perşembe 14:33
  • Hakkari'deki Merga Bütan Kayak Merkezi sezona hazır26 Kasım 2020 Perşembe 14:26
  • Şehit yakınları ile gazilerden Akıncı Üssü davasının kararına ilişkin değerlendirme: Bir pişmanlık alameti görmedik26 Kasım 2020 Perşembe 14:25
  • Yeni AKM inşaatında son durum26 Kasım 2020 Perşembe 14:08
  • Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: Türkiye dünya ortalamalarının üstünde internetle olan bir diyalog içinde26 Kasım 2020 Perşembe 13:52
  • Türk Kızılay ihtiyaç sahibi çocukların yüzünü güldürdü26 Kasım 2020 Perşembe 13:51
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti