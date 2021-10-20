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Pendik'te 4 kişinin yaralandığı kaza anı kamerada

PENDİK'te dün iki otomobilin kafa kafa çarpıştığı kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülere kazaya, sürücüsünün hatalı şekilde yola girdiği başka bir otomobilin neden olduğu yansıdı.
Pendik'te 4 kişinin yaralandığı kaza anı kamerada

Kaza, dün saat 20.30 sıralarında Kurtköy Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Nurbek Ergül'ün kullandığı 34 KR 4692 plakalı otomobil, Sabiha Gökçen Havalimanı yönünde ilerlediği sırada Pendik Köprüsü yönünde ilerleyen Adem Öztürk yönetimindeki 34 EKB 788 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralanırken bugün ise olayla ilgili görüntüler ortaya çıktı. 

KAZAYA KONTROLSÜZ ŞERİT DEĞTİREN SÜRÜCÜNÜN ARACI NEDEN OLMUŞ

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde kazaya 3'üncü bir otomobilin sebep olduğu ortaya çıktı. Görüntülerde, Semih Aydın yönetimindeki 34 BME 425 plakalı otomobilin sağ şeritten kontrolsüz bir şekilde sol şeride geçtiği ve o sırada caddede ilerleyen Nurbek Ergül yönetimindeki otomobilin, bu otomobile çarptığı görülüyor. Kazaya neden olan sürücünün aracıyla geri geri giderek uzaklaştığı da kameraya yansıyor. Kazanın ardından sürücü Nurbek Ergül'ün kullandığı otomobilin kontrolden çıkarak karşı şeritten gelen Adem Öztürk yönetimindeki otomobille kafa kafaya çarpışıyor.

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